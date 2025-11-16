Đảng đối lập Thái Lan cảnh báo ô nhiễm thạch tín ở sông Mê Kông

Ông Phattarapong Leelaphat, Phó phát ngôn viên PP và là nghị sĩ đến từ tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) ngày 15.11 viết trên Facebook rằng nồng độ thạch tín trên sông Mê Kông chảy qua các tỉnh Loei, Bueng Kan, Nong Khai và Nakhon Phanom đã vượt quá tiêu chuẩn an toàn, nhưng chính quyền vẫn che giấu thông tin với công chúng, theo tờ Bangkok Post.

Nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi nạn ô nhiễm kim loại nặng từ tình trạng khai thác mỏ không theo quy định ở Myanmar tuần hành tại một cây cầu ở Chiang Rai (Thái Lan) vào tháng 6 Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Tình trạng ô nhiễm nói trên bắt nguồn từ hoạt động khai thác khoáng sản của các nước láng giềng, nhưng chính phủ Thái Lan đã không hành động, theo ông Phattarapong. Ông còn viết rằng dù tình trạng ô nhiễm ở các con sông phía bắc Thái Lan như Kok, Sai và Salween đã được biết đến từ lâu, nhưng vấn đề này đang lan sang vùng Đông Bắc.

Ông Phattarapong cũng đã chỉ trích Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suchart Chomklin vì đã không chú ý đến vấn đề ô nhiễm này, đồng thời lưu ý rằng giới chức đã không làm gì để giải quyết nguyên nhân gốc rễ trong hơn một năm qua.

Dù có những phát hiện đáng báo động, Cơ quan Kiểm soát ô nhiễm (Thái Lan) đã không công bố kết quả xét nghiệm trên trang web chính thức của cơ quan này, mà chỉ công bố trên trang web của Văn phòng Kiểm soát Ô nhiễm và Môi trường số 9, theo Bangkok Post.

Ông Phattarapong cho rằng các bộ trưởng đã bỏ qua những cuộc họp quan trọng về môi trường của ASEAN cũng như các cuộc họp liên quan ASEAN - Trung Quốc, thay vào đó cử các quan chức cấp thấp hơn, trong khi các cơ quan địa phương thiếu ngân sách, làm giảm tần suất xét nghiệm nước.

Ông kêu gọi chính phủ Thái Lan đưa Trung tâm Hợp tác Môi trường Mê Kông - Lan Thương (LMEC) vào các cuộc đàm phán đa phương. Đảng PP của ông đang thúc giục các cuộc đàm phán ngay lập tức với Trung Quốc, Myanmar và Lào, theo Bangkok Post.

Ông Phattarapong nhấn mạnh Thái Lan phải đồng thời đàm phán với các nước thượng nguồn và tăng cường các biện pháp trong nước, bao gồm công bố dữ liệu minh bạch, ngân sách phù hợp, giải quyết nguyên nhân gốc rễ và mở rộng các trung tâm giám sát.

Đáp lại, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Suchart cho hay chính phủ Thái Lan sẽ giải quyết các mối quan ngại của người dân và các lực lượng chuyên trách sẽ đảm bảo nguồn nước thay thế, quản lý ô nhiễm xuyên biên giới và giám sát các tác động đến sức khỏe.