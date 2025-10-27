Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Công ty Trung Quốc muốn phát triển thêm dự án dọc kênh đào Phù Nam Techo

Văn Khoa
Văn Khoa
27/10/2025 11:26 GMT+7

Công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) đã bày tỏ sự quan tâm đến các dự án du lịch tiềm năng dọc theo kênh đào Phù Nam Techo ở Campuchia, theo tờ Khmer Times hôm nay 27.10.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak đã tiếp đón ông Vương Hoan, đại diện CRBC tại Campuchia, và các đồng nghiệp trong buổi tiếp kiến và thảo luận được tổ chức tại Bộ Du lịch Campuchia vào ngày 23.10.

Cuộc họp tập trung vào các hoạt động đầu tư của công ty nhà nước CRBC và tìm kiếm các khuyến nghị của Bộ trưởng Hak về các dự án phát triển liên quan đến du lịch và các sáng kiến quan trọng khác.

- Ảnh 1.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy thiết bị xây dựng hạng nặng bên cạnh kênh đào sau lễ động thổ kênh đào Phù Nam Techo ở tỉnh Kandal (Campuchia) vào ngày 5.8.2024

Ảnh: AFP

Bộ trưởng Hak bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc CRBC tiếp tục hợp tác với chính phủ Campuchia theo chính sách khuyến khích, tập trung vào các khu vực du lịch tiềm năng dọc theo kênh đào Phù Nam Techo. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển bền vững để thúc đẩy du lịch tại các tỉnh có kênh đào, nâng cao sinh kế cộng đồng và góp phần xóa đói giảm nghèo.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hak khuyến khích ông Vương thu hút thêm nhiều nhà đầu tư để giúp phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và củng cố chuỗi giá trị du lịch tại các khu vực có kết nối với kênh đào Phù Nam Techo.

Dự án kênh đào Phù Nam Techo động thổ vào ngày 5.8.2024 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Dự án này do Công ty Đường thủy nội địa và Hậu cần Phù Nam Techo thực hiện với kinh phí 1,7 tỉ USD, theo Khmer Times.

Campuchia sắp bước vào giai đoạn đào kênh Phù Nam Techo

Hồi tháng 4, Campuchia và Trung Quốc ký thỏa thuận về dự án kênh đào Phù Nam Techo trị giá 1,156 tỉ USD. Lễ ký kết có sự hiện diện của ông Sun Chanthol, Phó thủ tướng kiêm Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia và ông Vương Thông Châu, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc, công ty mẹ của CRBC.

Công trình xây dựng dự án kênh đào Phù Nam Techo được chia thành hai đoạn. Trong đó, đoạn đầu tiên, dài hơn 21 km từ Prek Takeo đến sông Bassac, do liên doanh giữa hai cảng của Campuchia, gồm Cảng tự trị Phnom Penh (PPAP) và Cảng tự trị Sihanoukville (PAS), và Tổng công ty đầu tư Campuchia ở nước ngoài (OCIC) phát triển.

Đoạn thứ hai, kéo dài hơn 159 km kết nối giữa sông Bassac và tỉnh Kep, sẽ được đầu tư chung bởi hai cảng nói trên và CRBC, theo Khmer Times.

Tin liên quan

Campuchia sắp bước vào giai đoạn đào kênh Phù Nam Techo

Campuchia sắp bước vào giai đoạn đào kênh Phù Nam Techo

Bộ Giao thông và Công chính Campuchia cho hay dự án kênh đào Phù Nam Techo sắp bước vào giai đoạn đào kênh và sẽ hoàn thành vào năm 2028 theo kế hoạch.

Ông Hun Sen: 'Dù Trung Quốc hỗ trợ hay không, Campuchia vẫn hoàn thành kênh đào Phù Nam-Techo'

Campuchia và Trung Quốc ký thỏa thuận về dự án kênh đào Phù Nam Techo

Khám phá thêm chủ đề

kênh đào Phù Nam Techo công ty Trung Quốc campuchia du lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận