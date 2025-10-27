Công ty Trung Quốc muốn phát triển thêm dự án dọc kênh đào Phù Nam Techo

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak đã tiếp đón ông Vương Hoan, đại diện CRBC tại Campuchia, và các đồng nghiệp trong buổi tiếp kiến và thảo luận được tổ chức tại Bộ Du lịch Campuchia vào ngày 23.10.

Cuộc họp tập trung vào các hoạt động đầu tư của công ty nhà nước CRBC và tìm kiếm các khuyến nghị của Bộ trưởng Hak về các dự án phát triển liên quan đến du lịch và các sáng kiến quan trọng khác.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy thiết bị xây dựng hạng nặng bên cạnh kênh đào sau lễ động thổ kênh đào Phù Nam Techo ở tỉnh Kandal (Campuchia) vào ngày 5.8.2024 Ảnh: AFP

Bộ trưởng Hak bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc CRBC tiếp tục hợp tác với chính phủ Campuchia theo chính sách khuyến khích, tập trung vào các khu vực du lịch tiềm năng dọc theo kênh đào Phù Nam Techo. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển bền vững để thúc đẩy du lịch tại các tỉnh có kênh đào, nâng cao sinh kế cộng đồng và góp phần xóa đói giảm nghèo.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hak khuyến khích ông Vương thu hút thêm nhiều nhà đầu tư để giúp phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và củng cố chuỗi giá trị du lịch tại các khu vực có kết nối với kênh đào Phù Nam Techo.

Dự án kênh đào Phù Nam Techo động thổ vào ngày 5.8.2024 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Dự án này do Công ty Đường thủy nội địa và Hậu cần Phù Nam Techo thực hiện với kinh phí 1,7 tỉ USD, theo Khmer Times.

Campuchia sắp bước vào giai đoạn đào kênh Phù Nam Techo

Hồi tháng 4, Campuchia và Trung Quốc ký thỏa thuận về dự án kênh đào Phù Nam Techo trị giá 1,156 tỉ USD. Lễ ký kết có sự hiện diện của ông Sun Chanthol, Phó thủ tướng kiêm Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia và ông Vương Thông Châu, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc, công ty mẹ của CRBC.

Công trình xây dựng dự án kênh đào Phù Nam Techo được chia thành hai đoạn. Trong đó, đoạn đầu tiên, dài hơn 21 km từ Prek Takeo đến sông Bassac, do liên doanh giữa hai cảng của Campuchia, gồm Cảng tự trị Phnom Penh (PPAP) và Cảng tự trị Sihanoukville (PAS), và Tổng công ty đầu tư Campuchia ở nước ngoài (OCIC) phát triển.

Đoạn thứ hai, kéo dài hơn 159 km kết nối giữa sông Bassac và tỉnh Kep, sẽ được đầu tư chung bởi hai cảng nói trên và CRBC, theo Khmer Times.