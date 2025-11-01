Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đông Nam Á có thể thiệt hại lớn ra sao vì ô nhiễm không khí?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/11/2025 13:05 GMT+7

Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng số ca tử vong do ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á có thể tăng gần 10% và gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ USD cho khu vực này vào năm 2050 nếu không có hành động hiệu quả hơn.

Nghiên cứu về thiệt hại do ô nhiễm không khí nói trên, được công bố trên tạp chí Environment International hồi đầu tháng này, đã mô phỏng sự gia tăng tiềm tàng về số ca tử vong sớm và thiệt hại kinh tế liên quan theo ba kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau, với mỗi kịch bản được xác định dựa trên mức phát thải khí nhà kính, theo tờ South China Morning Post tối 31.10.

- Ảnh 1.

Bức ảnh được chụp vào ngày 22.3 cho thấy mức độ ô nhiễm không khí cao do cháy rừng và đốt rơm rạ ở huyện Umphang thuộc tỉnh Tak ở phía bắc Thái Lan

Ảnh: AFP

South China Morning Post trích dẫn nghiên cứu mới cho thấy Đông Nam Á dự kiến sẽ chịu thiệt hại 1.023 tỉ USD vào năm 2050, tăng 591 tỉ USD so với năm 2019, theo kịch bản phát thải cao.

Trong năm 2019, có 1.147.259 ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á, gây thiệt hại 432 tỉ USD cho khu vực, theo nghiên cứu mới.

Ông Steve Yim, Giám đốc Trung tâm Biến đổi Khí hậu và Sức khỏe Môi trường tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), cho hay nghiên cứu mới nhằm khuyến khích các quốc gia thảo luận về việc giải quyết các tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe và kinh tế.

"Biến đổi khí hậu được dự đoán sẽ định hình lại phần lớn hệ thống thời tiết và thậm chí gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn ở Đông Nam Á", ông Yim, đứng đầu nghiên cứu mới, nhận định. Ông cảnh báo rằng ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất trong khu vực và gây ra gánh nặng đáng kể cho sức khỏe.

