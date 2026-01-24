Toàn cảnh 17h: TP.HCM dọn vỉa hè đón tết | Ngắm hoa mộc lan 'gây sốt' thị trường Hà Nội

Toàn cảnh 17h ngày 24.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 24.1: TP.HCM dọn vỉa vè đón tết | Ngắm hoa mộc lan gây sốt thị trường Hà Nội

Bác thông tin loại bỏ tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồng

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. NHNN khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Bác thông tin loại bỏ tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồng

Người dân Hà Nội có “đêm không ngủ” giữa giá lạnh mừng chiến thắng U23 Việt Nam

Sau chiến thắng sau chấm luân lưu của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, đã giúp Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành huy chương đồng "quý hơn vàng". Ngay khi trận đấu khép lại, hàng nghìn người dân thủ đô đã tràn ra các tuyến phố, cùng xuyên đêm hòa mình vào niềm vui chiến thắng, bất chấp thời tiết rét mướt tại miền Bắc.

Người dân Hà Nội có “đêm không ngủ” giữa giá lạnh mừng chiến thắng U23 Việt Nam

Bữa cơm Tết ấm áp của phạm nhân và gia đình tại Trại tạm giam số 1

Ngày 23.1, Trại tạm giam số 1 Công an TP.HCM tổ chức chương trình Hội nghị gia đình phạm nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Bữa cơm Tết ấm áp của phạm nhân và gia đình tại Trại tạm giam số 1

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.