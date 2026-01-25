Toàn cảnh 17h: Xuyên đêm khoan bổ sung tại Metro số 2 | Nguy cơ tai nạn trên đèo Đại Ninh

Toàn cảnh 17h ngày 25.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 25.1: Xuyên đêm khoan bổ sung tại Metro số 2 | Nguy cơ tai nạn trên Đèo Đại Ninh

Lỗi đi ngược chiều, đi sai làn: Vì sao người bị phạt 700.000 đồng, người mất 5 triệu?

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng so sánh mức xử phạt lỗi đi ngược chiều giữa các loại đường và phương tiện, thu hút nhiều lượt bình luận.

Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi cùng là hành vi chạy ngược chiều nhưng mức phạt lại chênh lệch rất lớn: ô tô có thể chỉ bị phạt 5 triệu đồng, nhưng cũng có trường hợp bị phạt tới 19 triệu đồng.

Lỗi đi ngược chiều, đi sai làn: Vì sao người bị phạt 700.000 đồng, người mất 5 triệu?

Ngắm chậu bưởi Diễn “cuốn thư” giá bạc trăm triệu hút khách thuê chơi tết

Những năm gần đây, thị trường cây cảnh tết ngày càng chuộng những tác phẩm độc, lạ mang giá trị nghệ thuật cao. Chính vì vậy, năm nay, các nhà vườn tại xã Văn Giang (Hưng Yên) tung ra nhiều sản phẩm lạ mắt, với giá tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Một trong những sản phẩm đó là gốc bưởi cổ thụ được đặt trên chiếc chậu khổng lồ mang hình tượng "cuốn thư" do anh Phạm Văn Hoàn (xã Văn Giang) chế tác.

Ngắm chậu bưởi Diễn “cuốn thư” giá bạc trăm triệu hút khách thuê chơi Tết

Mỹ sẽ chuyển cho Hàn Quốc trách nhiệm chính về đối phó Triều Tiên?

Lầu Năm Góc dự báo Mỹ sẽ đóng vai trò "hạn chế hơn" trong việc răn đe CHDCND Triều Tiên, trong khi Hàn Quốc sẽ đảm nhận trách nhiệm chính cho nhiệm vụ này.

Lầu Năm Góc sẽ giảm vai trò đối phó Triều Tiên, giao cho Hàn Quốc?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.