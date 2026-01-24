Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, 5 tỉnh miền Trung đón 2 đợt mưa lớn

Phan Hậu
Phan Hậu
24/01/2026 19:11 GMT+7

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, các tỉnh miền Bắc rét đậm, rét hại đến đầu tháng 2, riêng 5 tỉnh miền Trung sẽ đón 2 đợt mưa lớn.

Dự báo thời tiết trên phạm vi cả nước trong 10 ngày tới, từ 24.1 - 3.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có rét đậm, rét hại. Trong khi đó, thời tiết các tỉnh miền Trung sẽ có mưa, mưa lớn.

Dự báo thời tiết miền Trung 10 ngày tới đón 2 đợt mưa lớn

Trong giai đoạn đầu tiên, từ đêm nay 24.1 đến ngày 26.1, thời tiết ở miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Đông Bắc bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Ở miền Trung, khu vực từ Quảng Trị đến Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi, riêng đêm 24.1 có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh.

Cao nguyên Trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Ở giai đoạn thứ hai, từ đêm 26.1 đến ngày 3.2, thời tiết miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; riêng đêm 26.1 và ngày 27.1, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét, riêng vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm. Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm 30.1 đến ngày 31.1, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rải rác.

Còn ở khu vực miền Trung, dự báo 5 tỉnh sẽ đón 2 đợt mưa rào liên tiếp. Dự báo thời tiết từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi.

Dự báo các ngày 28 - 29.1 và từ 31.1 - 2.2, 5 tỉnh, thành phố miền Trung gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía bắc trời rét.

Dự báo thời tiết các khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Không khí lạnh suy yếu, vùng núi miền Bắc vẫn rét hại

Sau khi đạt cường độ mạnh nhất, không khí lạnh bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu. Nhiệt độ ở miền Bắc tăng lên so với những ngày trước nhưng vùng núi vẫn còn rét hại, có nơi dưới 6 độ C.

