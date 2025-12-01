Bác sĩ nói gì khi cơ thể 'dự báo thời tiết' trước khi trời trở lạnh?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Vi Văn Dương, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, không ít người thừa nhận họ không cần nhìn trời cũng biết gió mùa sắp về. Mỗi khi khớp đầu gối căng tức, lưng ê ẩm hay vai gáy nặng nề, họ hiểu rằng thời tiết đang đổi thay. Cảm giác đau âm ỉ ấy khiến nhiều người mệt mỏi vì phải "sống chung" theo từng đợt trời trở lạnh.

Hiện tượng "cơ thể dự báo thời tiết" này không phải hiếm gặp. Tại bệnh viện, nhiều người tìm đến với cùng một mô tả hễ trời lạnh, mưa dầm hoặc độ ẩm thay đổi là cơn đau tái phát, cứng khớp buổi sáng, hoặc nhức mỏi tăng khi ngồi lâu. Dù mỗi người có biểu hiện khác nhau, điểm chung là cảm giác đau xuất hiện đúng lúc thời tiết biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Thời tiết TP.HCM trở lạnh, người dân mặc áo dài tay ra đường trong buổi sáng sớm ẢNH: LÊ CẦM

Vì sao cơ thể "nhạy cảm" với thời tiết?

Theo bác sĩ Vi Văn Dương, hiện tượng đau tăng theo thời tiết không phải ngẫu nhiên. Có 3 nguyên nhân thường gặp:

Nhiệt độ và độ ẩm giảm. Khi trời lạnh, mạch máu co lại, gân cơ dễ căng cứng. Những người có bệnh lý như thoái hóa khớp, viêm khớp, gút… thường cảm thấy đau rõ hơn do khớp trở nên kém linh hoạt.

Sức đề kháng suy giảm. Thời tiết lạnh khiến hệ miễn dịch hoạt động kém, cơ thể dễ viêm nhiễm và phản ứng đau nhức mạnh hơn, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền.

Thói quen sinh hoạt mùa lạnh. Ngồi lâu, ít vận động, co ro khi trời lạnh làm tuần hoàn máu giảm, khiến cơn đau xuất hiện hoặc kéo dài lâu hơn. Đây là nguyên nhân thường gặp nhiều ở người làm việc văn phòng.

"Nhiều người bệnh chia sẻ rằng cứ đến mùa lạnh là khớp đau tăng, đặc biệt buổi sáng hoặc khi trời mưa. Đây là phản ứng sinh lý thường gặp, nhưng nếu đau kéo dài hoặc kèm sưng, tê, hạn chế vận động thì không nên xem nhẹ", bác sĩ Dương chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Vi Văn Dương tư vấn cho bệnh nhân ẢNH: T.H

Cách giảm đau an toàn khi trời trở lạnh

Từ những tình huống lâm sàng thường gặp, bác sĩ Dương khuyến nghị một số biện pháp giúp người bệnh giảm khó chịu trong mùa lạnh:

Xoa bóp nhẹ vùng vai gáy, lưng, đầu gối để tăng tuần hoàn máu. Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là cổ, lưng, đầu gối và bàn chân. Vận động định kỳ, đứng dậy sau mỗi 45-60 phút ngồi lâu; tập đi bộ, yoga hoặc các bài tập nhẹ. Ăn uống cân bằng, bổ sung thực phẩm giàu canxi, magie, vitamin D; hạn chế đồ uống có cồn và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Không tự ý dùng thuốc giảm đau xương khớp, nhất là thuốc chống viêm. Người có bệnh lý nền cần tuân thủ phác đồ điều trị và trao đổi với bác sĩ trước khi áp dụng phương pháp tập luyện hay dùng thuốc bổ sung.

"Không phải cơn đau nào do thời tiết cũng nguy hiểm, nhưng nếu đau kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt hoặc tăng mức độ khi trời lạnh, người bệnh nên kiểm tra để tìm đúng nguyên nhân", bác sĩ Dương khuyến cáo.