Không khí lạnh suy yếu, vùng núi miền Bắc vẫn rét hại

Dự báo thời tiết ngày 24.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, so với những ngày trước đây, không khí lạnh bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu. Nhiệt độ ở miền Bắc có xu hướng tăng lên nhưng thời tiết vẫn còn rét đậm, rét hại.

Dự báo không khí lạnh gây ra thời tiết xấu trên nhiều vùng biển ẢNH MINH HỌA: NCHMF

Theo dữ liệu cập nhật lúc 6 giờ sáng nay tại các trạm khí tượng ở các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất là 4,7 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 7 độ C; còn tại TP.Lạng Sơn cũ (tỉnh Lạng Sơn) 7,6 độ C.

Đáng lưu ý, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sau những ngày có băng giá, nhiệt độ giảm xuống 0,2 độ C nay đã tăng lên 8,7 độ C.

Còn ở các vùng núi cao như Trùng Khánh (Cao Bằng), Tam Đảo (Phú Thọ), Mộc Châu (Sơn La) nhiệt độ trong ngưỡng rét hại, từ 7 - 10 độ C.

Dự báo trong ngày hôm nay, thời tiết miền Bắc và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Dự báo từ ngày 25.1, nhiệt độ tăng lên, thời tiết miền Bắc và Thanh Hóa trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến 10 - 13 độ C; vùng núi từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Huế phổ biến 13 - 16 độ C.

Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay, trời không mưa nhưng có rét đậm. Dự báo từ ngày 25.1, Hà Nội ấm hơn, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 13 độ C.

Không khí lạnh gây sóng cao 5 m trên vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác; phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh.

Không khí lạnh tiếp tục gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển. Dự báo trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 3 - 5 m.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày và đêm mai 25.1, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.