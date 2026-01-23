Không khí lạnh có cường độ ổn định, 6 tỉnh miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 23.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ.

Cường độ không khí lạnh đã ổn định, dự báo sẽ suy yếu dần ẢNH: TUẤN MINH

Thời tiết miền Bắc và Thanh Hóa hôm nay trời rét đậm, rét hại; vùng núi miền Bắc trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Ở miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết từ Nghệ An đến Huế trời rét.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 23.1, không khí lạnh đã có cường độ ổn định và dự báo sau đó sẽ yếu dần.

Dự báo nhiệt độ ngày và đêm nay 23.1, vùng núi miền Bắc thấp nhất 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; riêng Điện Biên, Lai Châu từ 11 - 14 độ C. Dự báo nhiệt độ trung bình ngày ở vùng núi miền Bắc từ 10 - 12 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu từ 15 - 17 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa từ 10 - 13 độ C; nhiệt độ trung bình ngày từ 13 - 15 độ C.

Tại các tỉnh, thành miền Trung, từ Nghệ An đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C; trung bình ngày 16 - 18 độ C.

Miền Bắc rét đậm rét hại cả ngày lẫn đêm, khi nào nắng ấm

Dự báo nhiệt độ ngày và đêm mai 24.1, vùng núi Bắc bộ thấp nhất 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; riêng Điện Biên, Lai Châu 12 - 15 độ C; nhiệt độ trung bình ngày 11 - 13 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu 16 - 18 độ C.

Khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C; trung bình ngày từ 14 - 16 độ C. Các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Huế nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C; trung bình ngày từ 17 - 19 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 23.1, 6 tỉnh, thành miền Trung từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ở miền Bắc, người dân vùng núi cao đề phòng hiện tượng băng giá, mưa tuyết.