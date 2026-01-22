Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn hút khách du lịch check-in

Phan Hậu
22/01/2026 12:47 GMT+7

Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn bắt đầu thu hút khách du lịch đến check-in. Đỉnh Mẫu Sơn đang trở thành điểm đến lý tưởng trong những ngày có băng giá.

Trưa nay 22.1, chia sẻ với Thanh Niên, ông Hoàng Quốc Huy, cán bộ phụ trách Trạm Khí tượng Mẫu Sơn, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, cho biết so với thời điểm sáng cùng ngày, lớp băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn ngày càng dày hơn. Băng giá tại Mẫu Sơn đã thu hút những tốp khách du lịch đầu tiên đến tham quan, chụp ảnh check-in.

Băng giá Mẫu Sơn đẹp long lanh, khách du lịch ùn ùn lên đỉnh check-in - Ảnh 1.

Hình ảnh băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn chụp lúc hơn 10 giờ sáng nay 22.1

ẢNH: QUỐC HUY

Trước đó, 7 giờ sáng nay, nhiệt độ tại Mẫu Sơn giảm xuống 0,2 độ C, tạo nên một lớp băng giá trên bề mặt tường rào, bờ tường... Càng về gần trưa, độ ẩm càng cao khiến băng giá bám chặt trên cây cỏ, lớp thực vật gần với mặt đất. Đến hơn 10 giờ sáng, băng giá đóng dày hơn, phủ kín các bụi cỏ, cành cây tạo nên vẻ đẹp lung linh.

Cũng theo ông Hoàng Quốc Huy, ngay sau khi thông tin băng giá xuất hiện ở Mẫu Sơn được chia sẻ trên mạng xã hội, từ 9 giờ trở đi, đã có những đoàn khách du lịch đầu tiên tiếp cận các khu vực có băng để chụp ảnh check-in.

Băng giá Mẫu Sơn đẹp long lanh, khách du lịch ùn ùn lên đỉnh check-in - Ảnh 2.

Cây xanh trên đỉnh Mẫu Sơn bắt đầu bị đóng băng

ẢNH: QUỐC HUY

Dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai 23.1, lượng khách du lịch đổ về Mẫu Sơn chiêm ngưỡng, chụp ảnh băng giá sẽ càng nhiều hơn.

Đỉnh Mẫu Sơn, nằm cách TP.Lạng Sơn cũ khoảng 30 km về phía đông bắc, nay thuộc xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Băng giá Mẫu Sơn đẹp long lanh, khách du lịch ùn ùn lên đỉnh check-in - Ảnh 3.

Càng về gần trưa, băng giá càng xuất hiện dày đặc

ẢNH: QUỐC HUY

Miền Bắc rét đậm rét hại cả ngày lẫn đêm, khi nào nắng ấm

Nằm ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, đỉnh Mẫu Sơn có khí hậu cận nhiệt đới ẩm kết hợp với địa hình đón gió nên đây là một trong những khu vực lạnh nhất Việt Nam vào mùa đông. 

Trong nhiều đợt không khí lạnh trước đây, nhiệt độ ở Mẫu Sơn thấp hơn cả Sa Pa (Lào Cai). Điển hình trong sáng nay 22.1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn lúc 7 giờ là 0,2 độ C còn tại Sa Pa là 9 độ C.

Băng giá Mẫu Sơn đẹp long lanh, khách du lịch ùn ùn lên đỉnh check-in - Ảnh 4.

Bất chấp thời tiết rét buốt, khách du lịch đang đổ về đỉnh Mẫu Sơn để chụp ảnh, chiêm ngưỡng băng giá

ẢNH: QUỐC HUY

Khu vực đỉnh Mẫu Sơn từng nổi tiếng với những đợt "đóng băng" biến cảnh vật giống như một bức tranh thủy mặc. Trước đó, năm 2016, nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn giảm xuống kỷ lục - 5 độ C và năm 2021 là - 4,2 độ C.

Băng giá Mẫu Sơn đẹp long lanh, khách du lịch ùn ùn lên đỉnh check-in - Ảnh 5.

Những bụi cỏ sát mặt đất bắt đầu bị băng giá đóng chặt

ẢNH: QUỐC HUY

Do đặc điểm về địa hình và có độ ẩm rất cao, băng giá tại Mẫu Sơn thường dày và kéo dài ngày hơn so với các vùng núi cao ở phía bắc khác như Y Tý (Lào Cai), Phja Oắc (Cao Bằng)... Đây cũng là lý do khiến đỉnh Mẫu Sơn thường xuyên thu hút đông khách du lịch đổ về tham quan, chụp ảnh check-in mỗi khi xuất hiện băng giá.

