Miền Bắc rét đậm rét hại cả ngày lẫn đêm, khi nào nắng ấm?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu. Cập nhật số liệu đo lúc 7 giờ sáng nay, khu vực Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) có nhiệt độ thấp nhất miền Bắc là 0,2 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) là 4,4 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) là 4,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 5,3 độ C.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có băng giá trong sáng 22.1 ẢNH: QUỐC HUY

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng vùng núi miền Bắc rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Ông Hoàng Quốc Huy, cán bộ phụ trách Trạm khí tượng Mẫu Sơn, cho biết băng giá đã xuất hiện từ sáng sớm ngày 22.1, bám chặt trên khu vực tường rào, các bề mặt thiết bị quan trắc tại trạm. Khu vực Mẫu Sơn đang có độ ẩm cao, dự báo lớp băng còn đóng dày hơn trong ngày hôm nay.

"Trong điều kiện trời ẩm ướt như hiện nay, nếu nhiệt độ có giảm xuống dưới 0 độ C thì chỉ làm cho lớp băng đóng dày hơn chứ không có khả năng xảy ra mưa tuyết", ông Huy nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết các tỉnh miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông 2025 - 2026 đến nay.

Trong các đợt không khí lạnh trước đó, miền Bắc có trạng thái rét khô, trời quang mây, nhiệt độ chỉ giảm sâu vào ban đêm và sáng sớm. Ban ngày, trời nắng hanh, ấm áp.

Còn trong đợt không khí lạnh, thời tiết miền Bắc chuyển sang trạng thái rét ẩm ướt. Nhiệt độ giảm sâu, kèm theo mưa phùn, mưa nhỏ, độ ẩm cao nên thời tiết rét duy trì cả ngày lẫn đêm.

Miền Bắc rét đậm rét hại trong 2 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến từ 10 - 13 độ C, riêng vùng núi từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Ở các tỉnh miền Trung, nhiệt độ từ Nghệ An - TP.Huế phổ biến từ 14 - 17 độ C.

Băng giá bám chặt trên thiết bị tại Trạm khí tượng Mẫu Sơn trong sáng nay 22.1 ẢNH: QUỐC HUY

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, dự báo thời tiết rét đậm, rét hại ở miền Bắc tiếp tục duy trì trong ngày 23 - 24.1. Sau đó từ ngày 24.1 trở đi, khi không khí lạnh suy yếu thì nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc tăng dần, trời ấm trở lại.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay trước đợt không khí lạnh này, chỉ trong 1 tháng qua, từ ngày 11.12.2025 - 10.1.2026 đã có 5 đợt không khí lạnh liên tiếp ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Trong đó, miền Bắc, bắc Trung bộ là những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Thời tiết ở các địa phương xuất hiện rét đậm, rét hại, trong đó vùng núi các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An ghi nhận xảy ra băng giá, sương muối.



