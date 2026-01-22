Không khí lạnh đi sâu vào miền Trung, 16 tỉnh rét đậm, rét hại

Dự báo thời tiết ngày 22.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh bắc Trung bộ và một số nơi ở tây Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở đông Bắc bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm từ 4 - 10 độ C, vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh khiến thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ và rét, nhiệt độ trong khoảng 11 - 13 độ C ẢNH: ĐÌNH HUY

Sáng sớm và ngày hôm nay, không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực bắc Trung bộ và tây Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung bộ.

Dự báo trong sáng nay, khu vực đông Bắc bộ, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Thời tiết ở 15 tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa hôm nay rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi phía bắc rét đậm, rét hại. Ở miền Trung, khu vực từ Nghệ An - TP.Huế trời chuyển rét. Dự báo rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng ngày 23.1.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 - 13 độ C, riêng vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Khu vực Nghệ An - TP.Huế nhiệt độ phổ biến 14 - 17 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay trời có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, có nơi rét hại đến khoảng ngày 23.1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11 - 14 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ đo lúc 6 giờ sáng nay ở các tỉnh, thành phố miền Bắc đồng loạt giảm thấp, phổ biến dưới 10 độ C. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 0,3 độ C; tại Trùng Khánh (Cao Bằng) là 4,8 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 6,3 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) là 6,2 độ C...

Không khí lạnh khiến sóng Biển Đông cao 5 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Từ nam Quảng Trị - Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 5 m, biển động.

Vùng biển từ Lâm Đồng - Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Theo đó, tàu, thuyền hoạt động ở các vùng biển nêu trên có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh kèm theo sóng lớn.