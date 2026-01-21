Không khí lạnh tràn về, vùng núi miền Bắc rét hại, 6 tỉnh miền Trung mưa 2 ngày

Dự báo thời tiết hôm nay 21.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực đông bắc Bắc bộ. Bắc bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18 - 21 độ C; một số nơi ở đông bắc Bắc bộ, nhiệt độ đã giảm 3 - 4 độ C.

Không khí lạnh khiến 6 tỉnh, thành miền Trung có mưa 2 ngày ẢNH: TN

Dự báo trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở đông Bắc bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Miền Bắc từ ngày 21 - 23.1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Các tỉnh Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc bộ phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày và đêm nay có mưa. Từ 21 - 23.1 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C. Các tỉnh Bắc Trung bộ phổ biến 13 - 16 độ C.

Không khí lạnh tràn về, 32 tỉnh có rét đậm, rét hại, gió mạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác; từ 21 - 22.1, 6 tỉnh thành miền Trung từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và giông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng cao 2 - 3 m, biển động. Khu vực từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, giữa Biển Đông và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng cao 2 - 5 m, biển động mạnh.