Không khí lạnh tràn về, 32 tỉnh có rét đậm, rét hại, gió mạnh

Dự báo thời tiết hôm nay 20.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ tối và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở đông Bắc bộ. Ngày 21.1, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng cả Bắc bộ và trung Trung bộ.

Dự báo không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở 18 tỉnh, thành phố Bắc bộ, bắc Trung bộ ẢNH: TN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ và bắc Trung bộ chuyển rét từ ngày mai 21.1. Từ đêm 21.1 đến ngày 23.1, miền Bắc có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc đợt này từ 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; bắc Trung bộ từ 13 - 16 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ chiều tối 20.1 đến 22.1 có mưa; từ ngày 21.1 trời rét. Từ đêm 21.1 rét đậm đến ngày 23.1, nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt không khí lạnh này cũng gây ra gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Trong đó, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ chiều tối và đêm 20.1, gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Vùng biển vịnh Bắc bộ từ ngày 21.1 có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3 m.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông từ chiều tối 21.1 có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 2 - 5 m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía tây nam Biển Đông (phía tây đặc khu Trường Sa) từ ngày 22.1 có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở 18 tỉnh, thành phố

Trước đó, ngày 19.1, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi 32 tỉnh, thành phố đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại, gió mạnh trên biển.

Trong đó, 18 tỉnh, thành phố Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh.

Các địa phương rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, đặc biệt tăng cường hướng dẫn người dân không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển đảm bảo an toàn về người và tài sản...