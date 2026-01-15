Đề nghị 32 tỉnh, thành phố ứng phó rét đậm, rét hại, gió mạnh trên biển

Ngày 15.1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị chủ động ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong những ngày tới.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó gió mạnh trên biển trong những ngày tới ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh, từ ngày 21 - 25.1, vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C; khu vực đồng bằng Bắc bộ từ 11 - 13 độ C.

Dự báo từ gần sáng 21.1, khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; từ đêm 22 - 23.1, vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; từ ngày 23 - 25.1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 32 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Đối với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương rà soát phương án ứng phó rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Bên cạnh đó, các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Đối với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố ven biển nói trên phải duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện trên biển nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.