Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão Nokaen

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay 15.1, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1 trong năm nay trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương) và có tên quốc tế là bão Nokaen.

Khu vực xuất hiện của bão Nokaen trên tây bắc Thái Bình Dương ẢNH: NCHMF

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 9.9 độ vĩ bắc; 128.9 độ kinh đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu hướng bắc, dọc theo khu vực vùng biển phía đông của Philippines.

Đáng chú ý, do ở khu vực Biển Đông đang có khối không khí lạnh chi phối nên bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông, khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía đông của Philippines.

Cơ quan khí tượng đánh giá, so với trung bình nhiều năm thì bão trên tây bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải hiếm. Trong lịch sử, từ năm 1950 tới nay đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động; sóng cao 2 - 3 m.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 10.2, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm: trên Biển Đông là 0,2 cơn, đổ bộ đất liền Việt Nam là 0 cơn).