Thời sự

Cơn bão đầu tiên mùa bão 2026 có đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam?

Phan Hậu
Phan Hậu
14/01/2026 10:39 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng biển tây bắc Thái Bình Dương sắp đón cơn bão đầu tiên trong mùa bão năm 2026, đồng thời đưa ra nhận định khả năng đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 14.1, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trung tâm đang theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines dự báo sẽ mạnh lên thành cơn đầu tiên trong mùa bão năm 2026 tại vùng biển tây bắc Thái Bình Dương.

Cơn bão đầu tiên mùa bão 2026 có đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam?- Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông dự báo sẽ mạnh lên thành bão nhưng ít có khả năng đi vào Biển Đông

ẢNH MINH HỌA: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông Philippines.

Cập nhật lúc 7 giờ ngày 14.1, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,1 độ vĩ bắc và 132,0 độ kinh đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, cường độ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Đây sẽ là cơn bão đầu tiên trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, dự báo sau đó, bão di chuyển chủ yếu hướng bắc dọc theo khu vực vùng biển phía đông của Philippines.

Do ở Biển Đông đang có khối không khí lạnh chi phối, nên cơn bão này hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía đông bắc của Philippines vào khoảng ngày 19 - 20.1.

"Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến và thường xuyên cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên thành bão này", ông Khiêm nói.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm nay, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng cao 2 - 3,5 m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm mai 15.1, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động; sóng cao 2 - 3 m. Tàu, thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Khám phá thêm chủ đề

