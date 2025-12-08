Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đêm nay áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, chưa thể mạnh lên bão số 16

Phan Hậu
Phan Hậu
08/12/2025 06:39 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 8.12, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong đêm nay, gây ra sóng cao 4 m nhưng chưa có khả năng mạnh lên bão số 16 năm 2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong đêm nay 8.12, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Trong khoảng 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này chưa có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 16.

Đêm nay áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, chưa thể mạnh lên bão số 16- Ảnh 1.

Dự báo đêm 8.12, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, chưa có dấu hiệu mạnh lên bão số 16

ẢNH: VNDMS

1 giờ sáng nay 8.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ vĩ bắc và 121,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía tây khu vực miền trung Philippines.

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6, tương đương tốc độ từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ sáng mai 9.12, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí 11,2 độ vĩ bắc và 117,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. 

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ từ 15 - 20 km/giờ. Vùng biển nguy hiểm là từ 8,1 - 12,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 116,5 độ kinh đông.

Đến 1 giờ ngày 10.12, áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 9,8 độ vĩ bắc và 113,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía nam tây nam. Cường độ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Như vậy, trong 2 ngày tới, sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới này chưa thể mạnh lên thành cơn bão số 16 năm 2025

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng nay 8.12, vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. 

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng trong 2 ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra mức cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở biển là mức độ nghiêm trọng, tàu, thuyền trên biển phải chuyển ra ngoài, tránh xa vùng biển nguy hiểm, tìm nơi neo đậu an toàn để tránh tác động của gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, bão trên biển.

Tin liên quan

Yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã gửi công điện yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Khám phá thêm chủ đề

áp thấp nhiệt đới bão số 16 Biển Đông Mưa giông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận