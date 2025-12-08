Đêm nay áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, chưa thể mạnh lên bão số 16

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong đêm nay 8.12, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Trong khoảng 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này chưa có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 16.

Dự báo đêm 8.12, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, chưa có dấu hiệu mạnh lên bão số 16 ẢNH: VNDMS

1 giờ sáng nay 8.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ vĩ bắc và 121,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía tây khu vực miền trung Philippines.



Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6, tương đương tốc độ từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ sáng mai 9.12, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí 11,2 độ vĩ bắc và 117,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ từ 15 - 20 km/giờ. Vùng biển nguy hiểm là từ 8,1 - 12,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 116,5 độ kinh đông.

Đến 1 giờ ngày 10.12, áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 9,8 độ vĩ bắc và 113,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía nam tây nam. Cường độ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Như vậy, trong 2 ngày tới, sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới này chưa thể mạnh lên thành cơn bão số 16 năm 2025.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng nay 8.12, vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng trong 2 ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra mức cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở biển là mức độ nghiêm trọng, tàu, thuyền trên biển phải chuyển ra ngoài, tránh xa vùng biển nguy hiểm, tìm nơi neo đậu an toàn để tránh tác động của gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, bão trên biển.