Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới 'chưa có khả năng' mạnh lên bão số 16 trên Biển Đông

Phan Hậu
Phan Hậu
07/12/2025 07:30 GMT+7

Dự báo trong đêm mai 8.12, áp thấp nhiệt đới từ vùng biển Philippines đi vào Biển Đông nhưng chưa có khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 16 năm 2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 1 giờ sáng nay 7.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ vĩ bắc và 125,4 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông của khu vực miền Trung Philippines.

Áp thấp nhiệt đới 'chưa có khả năng' mạnh lên bão số 16 trên Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo quỹ đạo di chuyển của áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông

ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6, tương đương tốc độ từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ sáng mai 8.12, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ vĩ bắc và 112 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lúc này, áp thấp nhiệt đới đã đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 9.12, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ nhanh hơn khoảng 20 km/giờ. Lúc này, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc và 117,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía đông đông nam. 

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng nguy hiểm là từ 10 - 13 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 116,5 độ kinh đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng mai 8.12, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Chia sẻ với Thanh Niên, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cập nhật dữ liệu đến nay chưa có dấu hiệu, khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão số 16 trên Biển Đông trong năm nay. Do khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới sẽ chịu tác động của không khí lạnh, có thể làm nó suy yếu đi.

Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý, dù có khả năng mạnh lên thành bão số 16 hay không thì các tàu, thuyền hoạt động trên Biển Đông trong những ngày tới cần chủ động ứng phó, di chuyển phòng tránh gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, từ chiều nay gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m.

Phía tây khu vực giữa Biển Đông, từ chiều nay gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 3 - 5 m. 

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk từ chiều nay có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Trước đó, chiều 6.12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia gửi 7 bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, KH-CN và 14 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến An Giang yêu cầu sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông.

Tin liên quan

Yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã gửi công điện yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Khám phá thêm chủ đề

áp thấp nhiệt đới bão số 16 Biển Đông Không khí lạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận