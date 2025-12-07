Áp thấp nhiệt đới 'chưa có khả năng' mạnh lên bão số 16 trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 1 giờ sáng nay 7.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ vĩ bắc và 125,4 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông của khu vực miền Trung Philippines.

Dự báo quỹ đạo di chuyển của áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6, tương đương tốc độ từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ sáng mai 8.12, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ vĩ bắc và 112 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lúc này, áp thấp nhiệt đới đã đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 9.12, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ nhanh hơn khoảng 20 km/giờ. Lúc này, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ vĩ bắc và 117,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía đông đông nam.

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng nguy hiểm là từ 10 - 13 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 116,5 độ kinh đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng mai 8.12, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Chia sẻ với Thanh Niên, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cập nhật dữ liệu đến nay chưa có dấu hiệu, khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão số 16 trên Biển Đông trong năm nay. Do khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới sẽ chịu tác động của không khí lạnh, có thể làm nó suy yếu đi.

Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý, dù có khả năng mạnh lên thành bão số 16 hay không thì các tàu, thuyền hoạt động trên Biển Đông trong những ngày tới cần chủ động ứng phó, di chuyển phòng tránh gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, từ chiều nay gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m.

Phía tây khu vực giữa Biển Đông, từ chiều nay gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk từ chiều nay có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Trước đó, chiều 6.12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia gửi 7 bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, KH-CN và 14 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến An Giang yêu cầu sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông.