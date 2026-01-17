Đón đợt không khí lạnh mới, miền Bắc rét 5 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo khoảng chiều tối và đêm 20 - 21.1, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, sẽ có rét đậm, rét hại trong những ngày tới.

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại 5 ngày, vùng núi đề phòng có băng giá, sương muối ẢNH: T.N

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 20.1 - 21.1, miền Bắc có mưa. Dự báo từ ngày 21.1 trở đi, miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Sang ngày 22.1, miền Bắc có nơi rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, vùng núi cao đề phòng có sương muối, băng giá. Nhiệt độ ở đồng bằng Bắc bộ từ 11 - 13 độ C. Đợt rét đậm, rét hại này kéo dài khoảng 5 ngày.

Trước đó, ngày 15.1, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố miền Bắc bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại trong những ngày tới để thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Dự báo thời tiết từ ngày 21 - 23.1, ở miền Trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, một số nơi có mưa vừa, mưa to và giông. Từ ngày 24.1, mưa giảm dần, phía bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Về bão Nokaen, theo các trung tâm dự báo bão quốc tế, lúc 4 giờ ngày 17.1, vị trí tâm bão ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Vùng gần tâm bão, sức gió giảm xuống còn cấp 8, tương đương tốc độ 60 - 70 km/giờ, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng bắc - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Bão Nokaen ảnh hưởng ra sao đến thời tiết Việt Nam?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bão Nokaen chịu sự tác động của không khí lạnh và gần như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Khả năng cao là cơn bão này sẽ tan trên vùng biển phía đông của Philippines khoảng ngày 20 - 21.1.