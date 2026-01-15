Miền Bắc rét khô trước khi đón không khí lạnh, Nam bộ nắng rực rỡ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái rét khô, ban ngày nắng, rét sâu về đêm và sáng sớm, trước khi đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh trong ngày 20 - 21.1.

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh trong tuần tới ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhưng trạng thái âm u không kéo dài lâu, dự báo đến trưa và chiều, mây giảm, trời hửng nắng ấm với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 22 - 24 độ C. Vùng núi cao Tây Bắc bộ đêm nay vẫn có nơi rét đậm dưới 13 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - TP.Huế hôm nay thời tiết khá lý tưởng, sương mù tan nhanh, ban ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 26 độ C. Các tỉnh Duyên hải nam Trung bộ có nắng mạnh hơn, nhiệt độ chạm ngưỡng 30 độ C.

Thời tiết Tây nguyên hôm nay sẽ có nắng rực rỡ với nhiệt độ cao nhất có nơi đạt 30 độ C. Tuy nhiên, khu vực này có nhiệt độ chênh lệch rất lớn về đêm và sáng sớm. Ban đêm nhiệt độ giảm sâu xuống còn 14 - 17 độ C.

Thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam bộ hôm nay phổ biến là ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM dao động quanh mức 31 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong khoảng từ đêm ngày 16.1 đến ngày 24.1, thời tiết Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa, chiều trời nắng.

Riêng đêm 16 - 17.1, vùng núi Bắc bộ, bắc Trung bộ có mưa rải rác, từ khoảng chiều tối và đêm 20 - 21.1 khả năng có mưa rải rác, đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo khoảng từ ngày 21.1, miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Thời tiết từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi từ 16 - 21.1 sẽ có mưa vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; phía bắc trời rét về đêm và sáng sớm.