Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Bắc rét khô trước khi đón không khí lạnh, Nam bộ nắng rực rỡ

Phan Hậu
Phan Hậu
15/01/2026 08:02 GMT+7

Thời tiết hôm nay 15.1, các tỉnh miền Bắc và bắc Trung bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét khô trước khi chịu tác động của đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Thời tiết tại Tây nguyên, Nam bộ hôm nay có nắng rực rỡ, nhiệt độ cao nhất 30 - 31 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái rét khô, ban ngày nắng, rét sâu về đêm và sáng sớm, trước khi đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh trong ngày 20 - 21.1.

Miền Bắc rét khô trước khi đón không khí lạnh, Nam bộ nắng rực rỡ- Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh trong tuần tới

ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhưng trạng thái âm u không kéo dài lâu, dự báo đến trưa và chiều, mây giảm, trời hửng nắng ấm với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 22 - 24 độ C. Vùng núi cao Tây Bắc bộ đêm nay vẫn có nơi rét đậm dưới 13 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - TP.Huế hôm nay thời tiết khá lý tưởng, sương mù tan nhanh, ban ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 26 độ C. Các tỉnh Duyên hải nam Trung bộ có nắng mạnh hơn, nhiệt độ chạm ngưỡng 30 độ C.

Thời tiết Tây nguyên hôm nay sẽ có nắng rực rỡ với nhiệt độ cao nhất có nơi đạt 30 độ C. Tuy nhiên, khu vực này có nhiệt độ chênh lệch rất lớn về đêm và sáng sớm. Ban đêm nhiệt độ giảm sâu xuống còn 14 - 17 độ C

Thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam bộ hôm nay phổ biến là ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM dao động quanh mức 31 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong khoảng từ đêm ngày 16.1 đến ngày 24.1, thời tiết Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa, chiều trời nắng.

Riêng đêm 16 - 17.1, vùng núi Bắc bộ, bắc Trung bộ có mưa rải rác, từ khoảng chiều tối và đêm 20 - 21.1 khả năng có mưa rải rác, đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo khoảng từ ngày 21.1, miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Thời tiết từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi từ 16 - 21.1 sẽ có mưa vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; phía bắc trời rét về đêm và sáng sớm.

Tin liên quan

5 đợt không khí lạnh dồn dập, tuần tới miền Bắc rét đậm, rét hại

5 đợt không khí lạnh dồn dập, tuần tới miền Bắc rét đậm, rét hại

Dự báo thời tiết từ ngày 21.1, các tỉnh miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, thời tiết rét đậm, rét hại trở lại. Vùng núi cao phía bắc nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh rét khô rét đậm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận