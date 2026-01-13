Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sáng nay, thời tiết TP.HCM có mưa trái mùa

Vũ Phượng
Vũ Phượng
13/01/2026 08:52 GMT+7

Sáng nay 13.1, thời tiết TP.HCM có mưa trái mùa. 8 giờ 30 sáng trời vẫn tối mịt mù.

Sáng nay 13.1, thời tiết TP.HCM không lạnh như những ngày trước đó. Nhưng từ khoảng 7 giờ 30, nhiều phường ở nội thành có mưa trái mùa.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM có mưa trái mùa - Ảnh 1.

TP.HCM có mưa trái mùa sáng nay

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại các phường Bình Thạnh, Gia Định, Hạnh Thông… đến 8 giờ 30 trời vẫn âm u, mưa rào nhẹ kéo dài khoảng 30 phút và chưa có dấu hiệu dứt. Do mưa không lớn, nhiều người dân chỉ mặc áo mưa khi đi quãng đường xa, còn di chuyển gần thì không khoác áo mưa.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, dự báo hình thế thời tiết trong 24 - 48 giờ tới: áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM có mưa trái mùa - Ảnh 2.

Đến 8 giờ 30, trời vẫn còn mưa rào nhẹ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo hình thế thời tiết trong 3 - 10 ngày tới: áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Khoảng ngày 19 - 20.1 có khả năng được tăng cường trở lại. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định, khoảng ngày 16.1 hạ trục xuống phía nam và suy yếu rút ra. Khoảng ngày 18.1 áp cao cận nhiệt đới nhánh phía tây mở rộng sang phía đông vắt qua Nam bộ sau nâng trục lên phía bắc.

Do đó, dự báo thời tiết TP.HCM những ngày tới hanh khô, độ ẩm giảm. Người dân cần phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM có mưa trái mùa - Ảnh 3.

Cầu Bình Triệu và những tòa chung cư mờ ảo trong cơn mưa rào nhẹ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, hiện nay, ENSO đang duy trì ở pha La Nina yếu.

Theo quy luật, trong những năm La Nina, khu vực Nam bộ thường xuất hiện nhiều đợt mưa trái mùa hơn, thậm chí có thể kèm theo mưa lớn do lượng ẩm từ biển được đưa vào đất liền dồi dào hơn. Đây cũng chính là lý do trong tháng 12 và đầu tháng 1 vừa qua, dù đã bước vào mùa khô, Nam bộ vẫn liên tục ghi nhận những đợt mưa trái mùa.

thời tiết TP.HCM mưa trái mùa mưa trong mùa khô thời tiết hôm nay dự báo thời tiết Tin tức thời tiết thời tiết dự báo thời tiết TP.HCM
