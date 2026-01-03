Thời tiết TP.HCM hôm nay 3.1 se lạnh, sắp có mưa trái mùa

Hôm nay 3.1, thời tiết TP.HCM se lạnh vào sáng sớm. Đến 8 giờ, khi nắng lên, nhiệt độ tăng lên 25oC, độ ẩm 74%, có gió đông đông bắc 2 m/giây.

Trước đó, ngày hôm qua, thời tiết Nam bộ ổn định, phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, riêng An Giang có mưa nhỏ cục bộ. Nhiệt độ ngày đêm ở Đông Nam bộ ít thay đổi, miền Tây tăng nhẹ. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, phía bắc Đông Nam bộ trời lạnh.

Thời tiết TP.HCM se lạnh về đêm và sáng sớm trong những ngày thời ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệt độ thấp nhất ở Nam bộ hôm qua dao động từ 16 - 21,6oC, thấp nhất tại Phước Long 16oC, Tà Lài (Đồng Nai) 16,8oC. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Tây dao động từ 21,6 - 24,9oC.

Thời tiết TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, không mưa, nhiệt độ ngày và đêm ít thay đổi. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại Sở Sao 19,9oC. Tại trạm Tân Sơn Nhất, thấp nhất ban đêm là 22oC.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hôm nay các tỉnh Nam bộ nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía nam và trong trường gió mùa đông bắc có cường độ mạnh.

Tính chất lạnh và khô của các hình thế này sẽ tiếp tục mang đến thời tiết ít mưa, ngày nắng cho các tỉnh thành Nam bộ. Đồng thời trên cao, áp cao cận nhiệt đới ít thay đổi.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Dù có nắng nhưng thời tiết TP.HCM khá dễ chịu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay có mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất dao động 31 - 32oC, riêng Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Giờ cao nhất 30oC. Nhiệt độ thấp nhất ở trung tâm TP.HCM và Bình Dương, Củ Chi, Hóc Môn khoảng 20oC, khu vực còn lại thấp nhất 21oC.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng dự báo, trong những ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm lưu vực sông Sài Gòn tiếp tục lên thêm 2 - 3 ngày nữa, sau xuống chậm. Đỉnh triều cao nhất ngày trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 3 - 5.1 và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể ở khoảng 1,60 - 1,65m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng



0,05 m);



Tại trạm Thủ Dầu Một đạt ở mức 1,71 -1,75 m (trên báo động 3 khoảng 0,11 - 0,15 m).



Người dân cần đề phòng khi có gió đông bắc hoạt động có cường độ mạnh, kết hợp với những ngày xuất hiện triều cao có thể gây ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Thời tiết TP.HCM se lạnh đến khi nào?

Từ 2 - 3 ngày tới, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Gió đông bắc có hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung bộ - Nam bộ hoạt động yếu.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 - 3 ngày tới ổn định, ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, phía bắc Đông Nam bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ.

Từ 3 - 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam, khoảng ngày 5 và ngày 12.1 còn được tăng cường thêm ở phía bắc. Gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Dự báo từ khoảng ngày 5 - 7.1 sẽ có mưa trái mùa ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ khoảng ngày 5 - 6.1 có xu hướng lấn tây và nâng trục lên phía bắc. Nhiễu động gió hoạt động tốt trên khu vực Nam bộ trong khoảng ngày 5 - 7.1.

Dự báo thời tiết TP.HCM trong những ngày tới hanh khô, độ ẩm giảm nên người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Mưa rào và giông trái mùa có khả năng xuất hiện từ ngày 5 -7.1 về chiều tối, người dân cần đề phòng trong cơn giông xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.