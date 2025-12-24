Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trời tối sầm, mưa lớn ở TP.HCM trước đêm Giáng sinh: Vì sao?

Phạm Hữu - Vũ Phượng
24/12/2025 16:49 GMT+7

TP.HCM vừa có mưa lớn khắp khu vực trung tâm trước đêm Giáng sinh 24.12. Cơn mưa bất ngờ ập xuống làm trời tối sầm, nhiều người đi đường không kịp trở tay.

Chiều nay 24.12, từ khoảng 15 giờ, sương mù phủ khắp nơi; ít phút sau, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống khắp trung tâm TP.HCM, trời tối mịt.

Trên đường Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng... người dân TP.HCM vất vả di chuyển trong cơn mưa lớn. Một số thời điểm, giao thông ùn tắc cục bộ vì mưa khiến người tham gia giao thông di chuyển khó khăn hơn.

Mưa lớn ở TP.HCM trước đêm Giáng sinh, vì sao? - Ảnh 1.

Khu vực cầu Sài Gòn mưa rất lớn, các phương tiện di chuyển chậm

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo ghi nhận, ngoài các tuyến trung tâm kể trên, đường Quốc Hương cũng bị ngập khoảng 40 phút. Cập nhật lúc 16 giờ 40 phút, nước đã rút bớt nhưng vẫn còn nhiều đoạn ngập. Đặc biệt, trước Trường đại học Văn hóa, nước vẫn còn ngập nặng, rút chậm.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, nguyên nhân mưa chiều nay ở TP.HCM là do có rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu. Hình thế gây mưa trong thời điểm này cũng không có gì bất thường.

Mưa lớn ở TP.HCM trước đêm Giáng sinh, vì sao? - Ảnh 2.
Mưa lớn ở TP.HCM trước đêm Giáng sinh, vì sao? - Ảnh 3.
Mưa lớn ở TP.HCM trước đêm Giáng sinh, vì sao? - Ảnh 4.

Trời hết mưa nhưng nước vẫn chưa rút hết trên đường Quốc Hương

ẢNH: PHẠM HỮU

TP.HCM có mưa đến khi nào?

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, 24 giờ tới, không khí lạnh từ phía bắc được tăng cường mạnh và khuếch tán dần xuống phía nam. Rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động suy yếu dần, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn tác động đến thời tiết của Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 24 giờ tới có mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ. Ngày nắng gián đoạn. Chiều tối mai 25.12 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh miền Tây.

Mưa lớn ở TP.HCM trước đêm Giáng sinh, vì sao? - Ảnh 5.

Trời tối sầm trong cơn mưa lớn khiến người dân đi lại khó khăn

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ thấp nhất ban đêm Đông Nam bộ ở khoảng 22 - 25oC, miền Tây ở khoảng 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30 - 33oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM 24 giờ tới có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa rào và giông vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Đề phòng gió giật mạnh.

Từ 2 - 7 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía nam, sau có cường độ ổn định rồi di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh, từ khoảng ngày 26 - 28.12 hoạt động với cường độ mạnh chi phối vùng biển phía Đông Nam bộ. Rãnh áp thấp xích đạo hạ trục dần xuống phía nam hoạt động suy yếu.

Mưa lớn ở TP.HCM trước đêm Giáng sinh, vì sao? - Ảnh 6.

Chân cầu Sài Gòn có điểm ngập cục bộ trong cơn mưa

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM trước đêm Giáng sinh, vì sao? - Ảnh 7.

Người dân vất vả di chuyển trong cơn mưa đoạn qua chân cầu Sài Gòn

ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn ở TP.HCM trước đêm Giáng sinh, vì sao? - Ảnh 8.

Đường Phan Xích Long trời tối sầm từ khoảng 15 giờ

ẢNH: PHẠM HỮU

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ lấn yếu về phía tây, sau hạ dần trục xuống phía nam. Khoảng ngày 30 - 31.12 có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ. Nhiễu động gió đông trên cao suy yếu dần.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 - 7 ngày tới có mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

