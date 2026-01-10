Thời tiết TP.HCM se lạnh đến khi nào? Dự báo chi tiết từ nay đến 20.1

Hôm nay (10.1), thời tiết TP.HCM tiếp tục duy trì trạng thái se lạnh về đêm và sáng sớm. Dù nền nhiệt đã nhích nhẹ so với hôm trước, nhưng cảm giác lạnh vẫn khá rõ rệt khi người dân ra đường vào buổi sáng sớm và tối muộn.

Nhiều người phải mặc thêm áo len, khoác nhẹ, quàng khăn để giữ ấm. Thời tiết khác lạ so với đặc trưng nắng nóng thường thấy của thành phố khiến không ít người thắc mắc: TP.HCM sẽ còn se lạnh đến khi nào?

Người dân TP.HCM bịt kín ra đường trong ngày thời tiết se lạnh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 - 48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường ở phía bắc. Gió đông bắc hoạt động mạnh trên vùng biển Đông Nam bộ, trong khi trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ duy trì trạng thái ổn định.

Từ 3 - 10 ngày tới, khối áp cao lạnh lục địa sẽ dần suy yếu, song vẫn đủ để người dân cảm nhận được tiết trời se lạnh. Gió đông bắc tiếp tục hoạt động với cường độ khá mạnh, góp phần duy trì cảm giác se lạnh vào ban đêm và sáng sớm.

Khoảng ngày 13.1, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hạ trục xuống phía nam và suy yếu nhẹ, sau đó nâng trục trở lại. Đến 16 - 17.1, khối áp cao này tiếp tục suy yếu và rút dần ra phía đông, khiến thời tiết bắt đầu ấm hơn vào ban ngày.

Thời tiết TP.HCM se lạnh đến khi nào?

Nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 20 độ C

Trong những ngày tới, dự báo thời tiết TP.HCM sẽ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong ngày xuống dưới 20oC như Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo.

Tại TP.HCM, nhiều phường, xã như Gò Vấp, Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi… có nhiệt độ ban đêm và sáng sớm phổ biến 20 - 21oC. Mức nhiệt này duy trì từ đêm nay đến hết 11.1.

Từ 12.1, nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng nhẹ nhưng không đáng kể, cảm giác se lạnh vẫn còn rõ rệt vào buổi tối và sáng sớm.

Thời tiết TP.HCM se lạnh vào sáng sớm và đêm kéo dài ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh nền nhiệt giảm, thời tiết trong những ngày tới còn có đặc điểm hanh khô, độ ẩm không khí thấp. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, nhất là tại các khu dân cư đông đúc, chợ, kho bãi và nhà xưởng.

Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người có bệnh hô hấp, tim mạch. Các chuyên gia khuyến cáo nên giữ ấm cơ thể vào ban đêm, bổ sung đủ nước và hạn chế ra ngoài khi trời khuya, gió lạnh.

Trong thời gian còn lại của đợt se lạnh, người dân nên chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch sinh hoạt, lao động và bảo vệ sức khỏe phù hợp.