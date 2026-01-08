Sáng nay TP.HCM se lạnh 20 độ C

Từ 6 giờ hôm nay 8.1, TP.HCM se lạnh 20oC. Đây là mức nhiệt hiển thị trên các ứng dụng thời tiết của điện thoại di động. Vào thời điểm trên, trời vẫn nhiều sương mù, các xe đi trên đường vẫn phải bật đèn.

Đến khoảng 7 giờ, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức trên.

Sáng nay 8.1, thời tiết TP.HCM chỉ còn 20 độ C ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, TP.HCM se lạnh là do khối không khí lạnh khuếch tán hơi lạnh sâu xuống phía nam, gió đông bắc hoạt động mạnh trên các vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định.

Do đó, thời tiết TP.HCM, Nam bộ ổn định, mây thay đổi, đêm không mưa nhưng về đêm và sáng sớm trời se lạnh hơn, phía bắc Đông Nam bộ trời lạnh. Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay phổ biến trời nắng và ít mưa. Trưa chiều độ ẩm có xu hướng giảm, Đông Nam bộ độ ẩm thấp nhất trưa chiều phổ biến dưới 50%.

Nhiệt độ thấp nhất đêm qua phổ biến giảm 1 - 2oC, Đông Nam bộ phổ biến 19 - 21oC, có nơi dưới 19oC; miền Tây dao động ở khoảng 21 - 23oC, có nơi dưới 21oC.

Người dân TP.HCM mặc áo khoác, choàng khăn ra đường sáng sớm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, mực nước cao nhất ngày tại các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm trong 1 - 2 ngày tới, sau xuống nhanh. Người dân tiếp tục đề phòng ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Cơ quan khí tượng dự báo hình thế thời tiết trong 24 - 48 giờ tới: áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam sau có cường độ ổn định và suy yếu dần. Rãnh áp thấp xích đạo lùi về phía nam suy yếu. Gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định.

Từ 3 - 10 ngày tới: áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông suy yếu dần, khoảng ngày 12 - 13.1 được tăng cường lệch đông trở lại, sau có cường độ ổn định. Gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Những ngày tới, TP.HCM tiếp tục se lạnh về đêm và sáng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung bộ hoạt động ổn định, khoảng ngày 13.1 hạ trục về phía nam ngang qua Nam Trung bộ, sau nâng trục lên phía bắc.

Do đó, dự báo thời tiết TP.HCM trong khoảng 10 ngày tới hanh khô, độ ẩm giảm. Người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

