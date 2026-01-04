Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch: TP.HCM se lạnh, triều cường dâng cao gây ngập

Sáng nay 4.1 - ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài 4 ngày, thời tiết TP.HCM ít mây, trời nắng, không mưa. Người dân ra đường vào sáng sớm và đêm có cảm giác se lạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, nhiệt độ ghi nhận tại Sở Sao thấp nhất 19,5oC. Lúc 8 giờ, nhiệt độ TP.HCM là 25oC, độ ẩm 74%, gió đông - đông bắc 2 m/giây.

Thời tiết TP.HCM se lạnh về đêm và sáng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, ngày hôm qua thời tiết Nam bộ phổ biến ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, phía bắc Đông Nam bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 - 22oC, thấp nhất Tà Lài (Đồng Nai) 17oC.

Thời tiết TP.HCM hôm qua (ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch) ít mây, ngày nắng, không mưa, nhiệt độ giảm nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động 19,5 - 21,3oC. Tại trạm Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 32oC, thấp nhất ban đêm 22oC, độ ẩm thấp nhất 43%, độ ẩm cao nhất 88%, gió đông - đông bắc 2 - 5 m/giây.

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay các tỉnh Nam bộ tiếp tục nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh cường độ mạnh khuếch tán sâu xuống phía nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới ít thay đổi.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay phổ biến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 29 - 32oC, có nơi trên 32oC. Ngoài ra đỉnh triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn trong chiều ngày hôm nay ở mức 1,50 m - tương đương mức báo động 2 (đỉnh triều lúc 18 giờ 30). Một số tuyến đường và khu vực trũng thấp của TP.HCM sẽ bị ngập nhẹ.

Những ngày tới nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM sẽ tăng dần ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ 2 - 3 ngày tới, không khí lạnh có cường độ độ ổn định, sau suy yếu chậm. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung bộ - Nam bộ rút ra phía đông tạo điều kiện cho nhiễu động gió đông trên cao mạnh dần trên khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới chuyển nhiều mây hơn, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng gia tăng, tuy nhiên chỉ dưới 30% diện tích khu vực, tập trung chủ yếu ở ven biển phía đông, lượng mưa không nhiều. Nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng dần, tuy nhiên đêm và sáng sớm trời vẫn còn se lạnh.

Triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh 1,64 m, trên mức báo động 3 là 4 cm vào 4 giờ sáng mai, sau đó sẽ có xu hướng giảm dần. Người dân cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng thấp.