Hôm nay thời tiết TP.HCM lạnh lịch sử, vì sao?

Hôm nay, thời tiết TP.HCM lạnh lịch sử. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nhiệt độ tại trạm Tân Sơn Nhất thấp nhất sáng nay là 18oC, trạm Nhà Bè là 17,8oC. Trước đó, nhiệt độ thấp lịch sử tại trạm Nhà Bè ghi nhận từ năm 2013 và cùng số liệu năm 2025 là 18,9oC.

Người dân TP.HCM mặc áo ấm tập thể dục trong buổi sáng lạnh lịch sử ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ thấp nhất tại trạm Tân Sơn Hòa là 19oC, Sở Sao 16,9oC, Vũng Tàu 19,5oC (thấp vượt lịch sử 19,7oC năm 1996)...

Thực tế, nhiệt độ ngoài trời người dân cảm nhận có thể thấp hơn từ 1 - 2oC so với nhiệt độ đo được tại các trạm khí tượng.

TP.HCM lạnh lịch sử có bất thường?

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết thời tiết se lạnh, thậm chí nhiệt độ xuống thấp hơn mức lạnh lịch sử đang diễn ra tại TP.HCM không phải là hiện tượng bất thường.

Theo ông Quyết, tháng 1 hằng năm vốn là thời điểm không khí lạnh hoạt động mạnh nhất, đặc biệt rơi vào giai đoạn cuối tháng 12 và đầu tháng 1. Trong một số năm, các đợt lạnh còn có thể kéo dài sang tháng 2, thậm chí đến tháng 3 vẫn còn cảm giác se lạnh vào ban đêm và sáng sớm.

TP.HCM lạnh bất ngờ: Người thích thú, người lo đổ bệnh

Năm nay, thời gian lạnh có xu hướng kéo dài hơn do đang chịu tác động của pha La Nina, khiến hoạt động của áp cao lạnh lục địa mạnh và duy trì lâu hơn. Vì vậy, những đợt mưa kèm không khí lạnh như vừa qua là diễn biến bình thường theo quy luật khí hậu.

Người dân TP.HCM bịt kín mít ra đường buổi sáng ẢNH: PHẠM HỮU

"Bất thường chỉ xảy ra nếu trong mùa lạnh mà nhiệt độ tăng cao bất ngờ. Còn việc lạnh vào đầu tháng 1 là hoàn toàn bình thường, dù đây là hiện tượng hiếm gặp nếu xét trong chuỗi 10 năm gần đây", ông Quyết nhận định.

Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 1, khu vực Nam bộ vẫn có khả năng xuất hiện thêm những đợt lạnh với nhiệt độ xuống dưới 18oC.

Sẽ có mù nhẹ vào sáng sớm

Cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Nam bộ tiếp tục nằm sâu trong phía nam khối không khí lạnh khuếch tán xuống phía nam cường độ mạnh và trong trường gió mùa đông bắc mạnh. Tính chất lạnh và khô bao trùm trên khu vực mang đến thời tiết ít mưa, trời nắng và hanh khô. Trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, hầu như không mưa. Nhiệt độ ngày ít thay đổi. Trời hanh khô, nhất là về trưa chiều, người dân cần đề phòng cháy nổ.

Nhiệt độ cao nhất toàn khu vực phổ biến trong khoảng 29 - 32oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, khối không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu. Trên cao, hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới xu hướng nâng nhẹ trục lên phía bắc qua Trung bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ ổn định, hầu như không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn. Nhiệt độ ngày đêm có xu hướng tăng nhẹ.