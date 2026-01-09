Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh

Phạm Hữu
Phạm Hữu
09/01/2026 07:32 GMT+7

Nhiệt độ hôm nay 9.1 ở TP.HCM xuống 17 độ C, mức thấp nhất và hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Cái lạnh xuất hiện từ rạng sáng, mang đến cảm giác khác lạ cho người dân thành phố.

Nhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, người dân bất ngờ đón đợt không khí lạnh hiếm thấy khi nền nhiệt giảm sâu. Từ rạng sáng 9.1, không khí se lạnh bao trùm nhiều tuyến đường trung tâm lẫn khu vực ngoại thành, mang lại cảm giác khác lạ so với những ngày thông thường.

Trên các trục đường như Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội, hoặc các con đường trung tâm TP.HCM không khó nhận thấy dòng người đi làm, đi học mặc áo khoác trùm đầu để giữ ấm. Nhiều người mặc áo khoác dày, trùm thêm áo mưa để cản gió lạnh, choàng khăn kín cổ khi chạy xe máy. Dù không có gió thổi nhưng màn sương sớm khiến nhiều người ra đường cảm nhận rõ cái lạnh thấm qua da.

Nhiệt độ hôm nay ở TP . HCM xuống 17 độ C , người dân mặc áo khoác chống lạnhNhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh - Ảnh 1.

Nhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống mức 17 độ C, lạnh nhất so với thời điểm từ đầu năm cho đến nay

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ hôm nay ở TP . HCM xuống 17 độ C , người dân mặc áo khoác chống lạnhNhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh - Ảnh 2.

Khoảng 5 giờ, nhiệt độ ở TP.HCM xuống mức 17 độ C, nhiều người cho biết cảm nhận rõ cái lạnh. Một số người ngồi quán cà phê dùng trà nóng thay vì trà đá như thường lệ

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ hôm nay ở TP . HCM xuống 17 độ C , người dân mặc áo khoác chống lạnhNhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh - Ảnh 3.

Trên đường Điện Biên Phủ, nhiều người ra đường tập thể dục phải mặc áo khoác, đeo khẩu trang để giữ ấm

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ hôm nay ở TP . HCM xuống 17 độ C , người dân mặc áo khoác chống lạnhNhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh - Ảnh 4.

Một người ngủ trên vỉa hè phải trùm mền kín người giữa cái lạnh sáng sớm

ẢNH: PHẠM HỮU

Tại các quán cà phê, hàng ăn sáng ven đường, hình ảnh nhiều người ngồi co ro giữa tiết trời se lạnh. Nhiều người dân cho biết đã lâu lắm TP.HCM mới có nhiều buổi sáng lạnh rõ rệt như vậy, cảm giác "như đang ở Đà Lạt".

Tập thể dục và ngồi quán cà phê từ rạng sáng, ông Nguyễn Thế Khương (ở đường Phan Văn Hân, phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết sáng sớm ra khỏi nhà ông đã cảm nhận cái lạnh hơn thường ngày. Do đó, ông phải mặc thêm áo khoác để vừa giữ ấm vừa tập thể dục. Sáng nay ông vẫn ngồi uống cà phê vỉa hè như thường lệ nhưng kèm theo đó là bình trà nóng thay vì trà đá như trước kia.

"Tuy vậy, tôi cảm thấy thích không khí này, dù lạnh nhưng nó cho mình cảm giác nhẹ nhàng, thanh bình. Tôi mong thành phố mình lạnh như vầy hoài thì thích lắm", ông Khương nói.

Nhiệt độ hôm nay ở TP . HCM xuống 17 độ C , người dân mặc áo khoác chống lạnhNhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh - Ảnh 5.

Người dân TP.HCM mặc áo khoác, trùm kín người trong cái lạnh đầu năm

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ hôm nay ở TP . HCM xuống 17 độ C , người dân mặc áo khoác chống lạnhNhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh - Ảnh 6.

Trong khi đó, khoảng 6 giờ 30 nhiều người dân đã bắt đầu đi lại nhiều trên đường. Nhiều người mặc áo khoác giữ ấm

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ hôm nay ở TP . HCM xuống 17 độ C , người dân mặc áo khoác chống lạnhNhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh - Ảnh 7.

Vì nhiệt độ xuống thấp, một số người khoác tạm áo mưa khi chạy xe máy

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ hôm nay ở TP . HCM xuống 17 độ C , người dân mặc áo khoác chống lạnhNhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh - Ảnh 8.

Phụ nữ ngoài mặc áo khoác còn quấn khăn khi đi đường

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ hôm nay ở TP . HCM xuống 17 độ C , người dân mặc áo khoác chống lạnhNhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh - Ảnh 9.

Đến khoảng 7 giờ, dù nắng đã lên nhưng nhiệt độ tại TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên

ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiệt độ hôm nay ở TP . HCM xuống 17 độ C , người dân mặc áo khoác chống lạnhNhiệt độ hôm nay ở TP.HCM xuống 17 độ C, nhiều người mặc áo mưa chống lạnh - Ảnh 10.

Theo dự báo nhiệt độ thấp nhất đêm qua 8.1 ở TP.HCM đã giảm thêm 1 - 2 độ C, phổ biến 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam bộ, đêm qua 8.1 khu vực Nam bộ đón khối không khí lạnh tăng cường và trường gió mùa đông bắc mạnh chi phối chính đến thời tiết Nam bộ, các nhiễu động gió đông trên cao hoàn toàn suy yếu, mưa trái mùa chấm dứt. Thời tiết mây thay đổi, đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời se lạnh hơn, riêng miền Đông Nam bộ trời lạnh. Hôm nay phổ biến trời nắng và ít mưa. Trưa chiều độ ẩm giảm thấp, miền Đông Nam bộ độ ẩm thấp nhất trưa chiều phổ biến dưới 50%.

Nhiệt độ thấp nhất đêm qua đã giảm thêm 1 - 2oC, phổ biến 17 - 20oC, có nơi dưới 17oC; khu vực miền Tây Nam bộ dao động ở khoảng 19 - 22oC; ven biển có nơi 23 - 24oC.

Tin liên quan

Thời tiết TP.HCM hôm nay 3.1 se lạnh, sắp có mưa trái mùa

Thời tiết TP.HCM hôm nay 3.1 se lạnh, sắp có mưa trái mùa

Hôm nay 3.1 - ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thời tiết TP.HCM, Nam bộ tiếp tục se lạnh về đêm về sáng sớm. Dự báo những ngày tới có mưa trái mùa xuất hiện.

Thời tiết TP.HCM hôm nay sáng sớm 20 độ C: Trời se lạnh liên tục đến tết

Thời tiết TP.HCM hôm nay 4.12 có mưa lớn, triều cường dâng cao: Nơi nào ngập nước?

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM 17 độ nhiệt độ ở TP.HCM dự báo thời tiết thời tiết TP.HCM lạnh trung tâm TP. HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận