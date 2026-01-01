Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách TP.HCM đông nghẹt người đi chơi

Phạm Hữu
Phạm Hữu
01/01/2026 11:43 GMT+7

Sáng 1.1, rất đông người đến nhiều nơi ở trung tâm TP.HCM như Thảo Cầm Viên, đường sách Nguyễn Văn Bình... để vui chơi trong ngày đầu năm mới Tết Dương lịch 2026.

Từ sáng sớm 1.1, khu vực Thảo Cầm Viên Sài Gòn trở nên nhộn nhịp với nhiều người đổ về vui chơi ngày đầu năm mới Tết Dương lịch 2026.

Khoảng 9 giờ 30, khu vực 3 cổng của Thảo Cầm Viên chật kín dòng người xếp hàng mua vé vào trong. Ở cổng chính, nhân sự được tăng cường để bán vé nhanh hơn. Suốt buổi sáng, các nhân viên làm việc không ngơi nghỉ, liên tục hướng dẫn người dân xếp hàng mua vé.

Để thuận tiện cho du khách, Thảo Cẩm Viên đã bán vé bằng hình thức online nhưng do số lượng quá đông nên phải mất khoảng 10 phút mới có thể mua được vé vào cổng.

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 1.

Sáng 1.1.2026, rất đông người dân đến khu vực trung tâm TP.HCM vui chơi trong ngày đầu năm mới 2026

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 2.

Như mọi năm, ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn là điểm thu hút du khách và người dân dịp Tết Dương lịch

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 3.

Ở khu vực quầy bán vé cổng chính đường Lê Duẩn, hàng dài người xếp hàng chờ đợi để mua vé vào cổng

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 4.

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đi chơi sáng nay

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 5.

Ở khu vực kiểm soát vé cũng đông người xếp hàng để chờ vào bên trong

ẢNH: PHẠM HỮU

Ở bên trong, đơn vị này cũng phải mở rộng bãi giữ xe máy mới đáp ứng đủ nhu cầu tham quan trong sáng nay. Ở các chuồng thú, đặc biệt là khu vực chuồng voi, hổ và hươu cao cổ… được xem là "điểm nóng" hôm nay.

Trong khi đó, ở các nơi khác trong trung tâm TP.HCM như đường sách Nguyễn Văn Bình, công viên 30.4 cũng tập trung đông đảo người dân tìm đến vui chơi.

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 6.

Thảo Cầm Viên phải mở rộng bãi giữ xe để phục vụ du khách

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 7.

Nhiều người cho biết dù kỳ Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày nhưng vẫn chọn ở lại thành phố, chờ đợt nghỉ Tết Nguyên đán mới đi du lịch hoặc về quê

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 8.

Phía bên trong Thảo Cầm Viên, nơi diễn ra Tuần lễ Văn hóa quốc tế mừng năm mới 2026 đông nghẹt người

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 9.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là nơi được nhiều gia đình có con nhỏ lựa chọn để đi chơi dịp Tết Dương lịch

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 10.

Còn tại đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn) đông nghẹt người vào sáng nay

ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách đông nghẹt người đi chơi - Ảnh 11.

Nhiều người chọn đến đường sách để thư giãn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

ẢNH: PHẠM HỮU

