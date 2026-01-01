Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách TP.HCM đông nghẹt người đi chơi

Từ sáng sớm 1.1, khu vực Thảo Cầm Viên Sài Gòn trở nên nhộn nhịp với nhiều người đổ về vui chơi ngày đầu năm mới Tết Dương lịch 2026.

Khoảng 9 giờ 30, khu vực 3 cổng của Thảo Cầm Viên chật kín dòng người xếp hàng mua vé vào trong. Ở cổng chính, nhân sự được tăng cường để bán vé nhanh hơn. Suốt buổi sáng, các nhân viên làm việc không ngơi nghỉ, liên tục hướng dẫn người dân xếp hàng mua vé.

Để thuận tiện cho du khách, Thảo Cẩm Viên đã bán vé bằng hình thức online nhưng do số lượng quá đông nên phải mất khoảng 10 phút mới có thể mua được vé vào cổng.

Sáng 1.1.2026, rất đông người dân đến khu vực trung tâm TP.HCM vui chơi trong ngày đầu năm mới 2026 ẢNH: PHẠM HỮU

Như mọi năm, ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn là điểm thu hút du khách và người dân dịp Tết Dương lịch ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu vực quầy bán vé cổng chính đường Lê Duẩn, hàng dài người xếp hàng chờ đợi để mua vé vào cổng ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đi chơi sáng nay ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu vực kiểm soát vé cũng đông người xếp hàng để chờ vào bên trong ẢNH: PHẠM HỮU

Ở bên trong, đơn vị này cũng phải mở rộng bãi giữ xe máy mới đáp ứng đủ nhu cầu tham quan trong sáng nay. Ở các chuồng thú, đặc biệt là khu vực chuồng voi, hổ và hươu cao cổ… được xem là "điểm nóng" hôm nay.

Trong khi đó, ở các nơi khác trong trung tâm TP.HCM như đường sách Nguyễn Văn Bình, công viên 30.4 cũng tập trung đông đảo người dân tìm đến vui chơi.

Thảo Cầm Viên phải mở rộng bãi giữ xe để phục vụ du khách ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều người cho biết dù kỳ Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày nhưng vẫn chọn ở lại thành phố, chờ đợt nghỉ Tết Nguyên đán mới đi du lịch hoặc về quê ẢNH: PHẠM HỮU

Phía bên trong Thảo Cầm Viên, nơi diễn ra Tuần lễ Văn hóa quốc tế mừng năm mới 2026 đông nghẹt người ẢNH: PHẠM HỮU

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là nơi được nhiều gia đình có con nhỏ lựa chọn để đi chơi dịp Tết Dương lịch ẢNH: PHẠM HỮU

Còn tại đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn) đông nghẹt người vào sáng nay ẢNH: PHẠM HỮU