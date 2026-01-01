Ngày đầu năm mới 2026: Thảo Cầm Viên, đường sách TP.HCM đông nghẹt người đi chơi

Sáng 1.1, rất đông người đến nhiều nơi ở trung tâm TP.HCM như Thảo Cầm Viên, đường sách Nguyễn Văn Bình... để vui chơi trong ngày đầu năm mới Tết Dương lịch 2026.
Từ sáng sớm 1.1, khu vực Thảo Cầm Viên Sài Gòn trở nên nhộn nhịp với nhiều người đổ về vui chơi ngày đầu năm mới Tết Dương lịch 2026.
Khoảng 9 giờ 30, khu vực 3 cổng của Thảo Cầm Viên chật kín dòng người xếp hàng mua vé vào trong. Ở cổng chính, nhân sự được tăng cường để bán vé nhanh hơn. Suốt buổi sáng, các nhân viên làm việc không ngơi nghỉ, liên tục hướng dẫn người dân xếp hàng mua vé.
Để thuận tiện cho du khách, Thảo Cẩm Viên đã bán vé bằng hình thức online nhưng do số lượng quá đông nên phải mất khoảng 10 phút mới có thể mua được vé vào cổng.
Ở bên trong, đơn vị này cũng phải mở rộng bãi giữ xe máy mới đáp ứng đủ nhu cầu tham quan trong sáng nay. Ở các chuồng thú, đặc biệt là khu vực chuồng voi, hổ và hươu cao cổ… được xem là "điểm nóng" hôm nay.
Trong khi đó, ở các nơi khác trong trung tâm TP.HCM như đường sách Nguyễn Văn Bình, công viên 30.4 cũng tập trung đông đảo người dân tìm đến vui chơi.
