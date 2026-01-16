Bão Nokaen ảnh hưởng ra sao đến thời tiết Việt Nam?

Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về cơn bão Nokaen đang hoạt động tại vùng biển ngoài khơi Philippines, gần với Biển Đông.

Không khí lạnh sẽ đẩy bão Nokaen lệch hướng, không di chuyển vào Biển Đông ẢNH: NCHMF

Theo cập nhật từ các đài dự báo khí tượng quốc tế, đến sáng nay 16.1, tâm bão Nokaen đang nằm ở vùng biển phía Đông Philippines (cách thành phố Maasin khoảng 430 km). Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tương đương tốc độ gió 65 km/giờ, giật cấp 10.

Trước đó, chiều 15.1, bão Nokaen di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ. Nhưng đến sáng nay, bão bắt đầu đổi hướng di chuyển sang hướng bắc - tây bắc, tốc độ di chuyển chậm lại, khoảng 10 km/giờ.

Chia sẻ với Thanh Niên, chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, yếu tố chi phối đến cơn bão Nokaen là không khí lạnh trên Biển Đông.

Ngoài không khí lạnh đang hiện hữu trên Biển Đông, dự báo khoảng ngày 20 - 21.1 sẽ có thêm không khí lạnh từ phía nam tiếp tục dồn xuống, đẩy bão đi lệch hướng và gần như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông để trở thành cơn bão số 1 năm 2026.

Không khí lạnh tác động đẩy bão di chuyển chệch lên phía bắc, dọc theo vùng biển phía đông Philippines và gần như không có cơ hội đi vào Biển Đông, sẽ suy yếu, tan trên biển trong khoảng ngày 20 - 21.1.

Bão Nokaen không ảnh hưởng thời tiết đất liền Việt Nam

Cũng theo vị chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Nokaen gần như không ảnh hưởng, tác động đến thời tiết trên biển, cũng như trên đất liền Việt Nam. Trong những ngày tới, thời tiết nước ta chỉ chịu tác động của không khí lạnh với cường độ khá mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 21.1, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Dự báo từ đêm 22 - 23.1, vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; từ ngày 23 - 25.1, vùng biển từ Quảng Trị - Cà Mau, giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 21 - 25.1, vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C; khu vực đồng bằng Bắc bộ từ 11 - 13 độ C.

Trước dự báo không khí lạnh gây ra rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong những ngày tới, ngày 15.1, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị 32 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó.

Trong đó, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - An Giang phải giữ liên lạc, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.