Đợt không khí lạnh mới lại về, ảnh hưởng thế nào đến thời tiết TP.HCM?

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong những ngày tới chịu sự ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng giảm thêm 1 - 2 độ C, phổ biến là 20 - 22 độ C, cá biệt một số nơi có thể giảm còn 19 độ C.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ giảm nhẹ vào đêm và sáng do ảnh hưởng không khí lạnh cường độ mạnh từ phía bắc khuếch tán sâu xuống phía nam ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối và đêm nay (20.1), không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở đông Bắc bộ. Ngày 21.1, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng cả trung Trung bộ. Trong các ngày tiếp theo có khả năng gây rét đậm rét hại ở các vùng núi cao.

Không khí lạnh sẽ khuếch tán sâu xuống Nam bộ và chi phối thời tiết khu vực. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo, trong khoảng 1 - 2 ngày tới thời tiết khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ về đêm và sáng giảm nhẹ từ 1 - 2 độ C. Ở miền Đông Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 - 21 độ C, cá một một số nơi ở phía bắc tỉnh Đồng Nai nhiệt độ có khả năng thấp hơn. Nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh sau khoảng 8 giờ sáng khiến nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 32 độ C. Ngoài ra, hội tụ gió đông trên cao yếu vẫn tồn tại trên khu vực Nam bộ khiến khu vực ven biển có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ.

Thời tiết TP.HCM, phổ biến nhiều mây và nắng gián đoạn. Nhiệt độ giảm nhẹ trong ngày 21 - 22.1, với mức nhiệt thấp nhất chỉ 19 độ C ở các khu vực như Bắc Tân Uyên, Phú Giáo; còn khu vực trung tâm TP.HCM từ 20 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM phổ biến từ 30 - 32 độ C.

Ở khu vực Tây Nam bộ, nhiệt độ ban đêm cũng giảm nhẹ với mức phổ biến từ 21 – 23 độ C và cao nhất khoảng 32 độ C. Ban ngày trời nắng nhẹ, gián đoạn có mưa rào cục bộ đặc biệt khu vực ven biển.

Khoảng ngày 23 - 24.1, không khí lạnh lệch đông và suy yếu dần khiến nhiệt độ trên khu vực có xu hướng gia tăng trở lại với mức thấp nhất phổ biến 23 - 24 độ C.

Thời tiết hanh khô, chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm cao đồng thời biến đổi nhanh nên ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Chính vì vậy người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể vào ban đêm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt vào giữa trưa. Bên cạnh đó, cần đề phòng cháy nổ do thời tiết hanh khô.