Vì sao tháng 2 còn băng giá và mưa tuyết?

La Nina kéo dài, cảnh báo băng giá và mưa tuyết trong tháng 2
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, đợt không khí lạnh ngày 5.1 đã gây gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 tại trạm Bạch Long Vĩ và gây ra rét đậm, rét hại diện rộng cho khu vực Bắc bộ từ ngày 6 - 9.1; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 -11 0C, vùng núi từ 5 - 7 0C, vùng núi cao có nơi dưới 4 0C; sương muối, băng giá cũng xảy ra tại một số nơi vùng núi phía bắc. Trong nửa đầu tháng 1.2026, nhiệt độ trung bình toàn quốc phổ biến thấp hơn từ 1 - 20C so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên và miền Tây Nam bộ xấp xỉ cùng thời kỳ.
Giai đoạn này, ENSO vẫn đang trong trạng thái La Nina yếu với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) ở mức - 0,50C. Dự báo, trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 75 - 85%, trong khi xác suất duy trì trạng thái La Nina dự báo chỉ ở mức từ 15 - 25%.
Từ tháng 5 - 7.2026, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất trong khoảng từ 55 - 65%, sau đó chuyển dần sang pha nóng El Nino với xác suất 35 - 45%.
Do vậy, NCHMF dự báo từ tháng 2 - 4.2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa - Huế trong tháng 2 - 3.2026 và khu vực đồng bằng Bắc bộ trong tháng 4.2026 có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 - 10C.
Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên trong tháng 2.2026 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh. Đặc biệt, các khu vực vùng núi phía bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết.
Ở các tỉnh thành phía Bắc, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3.2026.
Nam bộ nắng nóng khi nào xuất hiện?
Trong khi đó, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ mưa trái mùa có khả năng xuất hiện khá phổ biến. Trong tháng 2, tổng lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 10 mm, có nơi còn cao hơn. Tháng 3, tổng lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 20 mm. Tháng 4, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, cao hơn so với trung bình nhiều nămtừ 5 - 15 mm.
Trong giai đoạn từ nay đến tháng 4.2026, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Ở khu vực Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3. Nắng nóng xuất hiện ở miền Đông Nam bộ sau đó có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam bộ. Ở khu vực phía Tây Bắc bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3.2026.
Khu vực Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4.2026, sau đó mở rộng dần toàn khu vực Bắc bộ và Trung bộ từ cuối tháng 4.2026.
Bình luận (0)