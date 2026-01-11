TP.HCM vẫn se lạnh, ô nhiễm không khí quay trở lại

Sáng nay, thời tiết TP.HCM tiếp tục duy trì trạng thái se lạnh với mức nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 - 20 độ C. So với những ngày trước đó, nhiệt độ có tăng nhẹ nhưng điểm khác biệt xuất hiện khi bất ngờ bầu trời lại chìm trong một lớp mù dày đặc. Kiểm tra trên các hệ thống quan trắc trực tuyến cho thấy, ô nhiễm không khí quay trở lại.



Sáng (11.1), thời tiết TP.HCM vẫn se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 19 - 20 độ C, tuy nhiên ô nhiễm không khí gia tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Trên Cổng thông tin quan trắc môi trường - CEM (Cục Môi trường), chất lượng không khí tại TP.HCM ở mức kém (mức cảnh báo màu cam) - ảnh hưởng xấu với đối tượng nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ và những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Cụ thể, chỉ số AQI tại trạm đo Khu liên cơ quan Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên đường Lý Chính Thắng là 106, trong khi trạm trên đường Lê Hữu Kiều (Q.2 cũ) là 126.

Theo IQAir, sáng nay TP.HCM chất lượng không khí ở mức xấu NGUỒN: IQAir

Trong khi đó, theo IQAir - hệ thống theo dõi chất lượng không khí trực tuyến toàn cầu, tại TP.HCM nhiều điểm đo đạt mức cảnh báo đỏ với mức độ ô nhiễm không khí vượt mốc 150 AQI; đặc biệt có đến 4 điểm chất lượng chuyển sang mức cảnh báo tím - rất kém, với chỉ số AQI vượt 200.

Theo IQAir, nhiều nơi ở TP.HCM chất lượng không khí ở mức cảnh báo đỏ (xấu), có đến 4 nơi đạt mức cảnh báo tim (rất kém) ẢNH: CHÍ NHÂN

Không chỉ TP.HCM mà sáng nay Hà Nội và nhiều địa phương khác ở miền Bắc chất lượng không khí cũng rất kém. Tại trạm đo Đại học Bách Khoa trên đường Giải Phóng, chỉ số AQI lên đến 241 tương đương với chất lượng không khí rất kém - cảnh báo với mức chất lượng không khí này sẽ hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn. Một số nơi khác như Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến hay trên đường Nguyễn Văn Cừ, chất lượng không khí cũng rất xấu.

Ngoài Hà Nội, nhiều nơi khác ở miền Bắc chất lượng không khí cũng ở mức rất kém như Bắc Giang với chỉ số AQI là 201, Hưng Yên 222, Thái Bình 245, Thái Nguyên (sân vận động Gang thép) 240…

Chất lượng không khí Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc rất xấu NGUỒN: IQAir

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các đợt không khí lạnh sẽ tiếp tục tràn về chi phối thời tiết nước ta. Đặc biệt, thời tiết các tỉnh miền Bắc, bắc Trung bộ sẽ còn rét kéo dài ít nhất đến ngày 19.1. Còn TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm.