Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Ba nơi ở Nam bộ ghi nhận nhiệt độ thấp lịch sử

Chí Nhân
Chí Nhân
09/01/2026 12:13 GMT+7

TP.HCM có 2 nơi ghi nhận nhiệt độ thấp lịch sử, địa điểm còn lại ở Tây Ninh. Mức nhiệt thấp nhất ở Nam bộ là 14,3 độ C.

Sáng 9.1, trong lúc TP.HCM ghi nhận nhiệt độ thấp lịch sử thì trên mạng xã hội xuất hiện "trend - xu hướng mới" khi người dân TP.HCM đua nhau "check-in" nhiệt độ tại nơi mình sinh sống. Cụm từ phổ biến được nhiều người nhắc đến là "Sài Gòn hôm nay lạnh như Đà Lạt" hay "thời tiết Đà Lạt tràn xuống Sài Gòn". Mức nhiệt độ phổ biến ở TP.HCM là 17 độ C, trong khi nhiều nơi ở miền Đông chỉ 15 - 16 độ C, còn các tỉnh miền Tây từ 18 - 19 độ C.

Ba nơi ở Nam bộ ghi nhận nhiệt độ thấp lịch sử- Ảnh 1.

TP.HCM có 2 nơi ghi nhận nhiệt độ thấp lịch sử

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, cập nhật số liệu khí tượng, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Mức nhiệt độ thấp nhất sáng nay trên khu vực Nam bộ là 14,3 độ C ghi nhận tại Long Khánh (Đồng Nai), cao hơn mức nhiệt lịch sử 12,1 độ C ghi nhận năm 1995.

Đáng chú ý, có 3 trạm đo ghi nhận mức nhiệt độ thấp kỷ lục: Tại trạm Nhà Bè chỉ 17,8 độ C, thấp hơn lịch sử (18,9 độ C ghi nhận năm 2025); điểm thứ 2 là tại Vũng Tàu nhiệt độ 19,5 độ C, thấp hơn lịch sử (19,7 độ C, năm 1996); thứ 3 là tại Tây Ninh, mức nhiệt 16 độ C (lịch sử là 16,2 độ C, năm 1996).

TP.HCM lạnh bất ngờ: Người thích thú, người lo đổ bệnh

Khu vực Nam bộ tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh khuếch tán xuống phía nam của trường gió mùa đông bắc. Tính chất lạnh và khô bao trùm trên khu vực mang đến thời tiết ít mưa, trời nắng và hanh khô. Trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới.

Thời tiết Nam bộ phổ biến ít mây, ngày nắng, hầu như không mưa. Nhiệt độ ngày ít thay đổi. Trời hanh khô, nhất là về trưa chiều, đề phòng cháy nổ. Tại TP.HCM trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất toàn khu vực phổ biến trong khoảng 29 - 32 độ C.

Tin liên quan

Sáng nay, nhiệt độ ở TP.HCM xuống 17 độ C

Sáng nay, nhiệt độ ở TP.HCM xuống 17 độ C

Sáng sớm nay (9.1), người dân TP.HCM cảm nhận rõ trời lạnh sâu hơn thường ngày. Trên các thiết bị di động hiển thị nhiệt độ chỉ 17 độ C.

Khám phá thêm chủ đề

nhiệt độ nhiệt độ thấp nhất nhiệt độ thấp lịch sử thời tiết TP.HCM thời tiết nam bôh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận