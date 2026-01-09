Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Sáng nay, nhiệt độ ở TP.HCM xuống 17 độ C

Chí Nhân
Chí Nhân
09/01/2026 06:43 GMT+7

Sáng sớm nay (9.1), người dân TP.HCM cảm nhận rõ trời lạnh sâu hơn thường ngày. Trên các thiết bị di động hiển thị nhiệt độ chỉ 17 độ C.

Sáng nay, trời lạnh sâu so với những ngày trước. Nhiều người dân TP.HCM và các địa phương ở Nam bộ thích thú chia sẻ thông tin với bạn bè và trên mạng xã hội về mức nhiệt độ thấp kỷ lục hiển thị trên màn hình điện thoại của mình.

Sáng nay, nhiệt độ ở TP.HCM xuống 17 độ C- Ảnh 1.

Người dân TP.HCM chia sẻ mức nhiệt độ thấp nhất tại khu mực mình sinh sống

ẢNH: CMH

Anh Cao Sơn ở Phú Lợi (TP.HCM) chia sẻ trên trang cá nhân màn hình điện thoại hiển thị mức nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C kèm theo dòng cảm xúc "công nhận hôm nay lạnh thật". Còn tại Cần Thơ, chị Thanh Trúc cho hay mức nhiệt sáng nay thấp kỷ lục, chỉ 19 độ C với nhận xét "hèn chi lạnh dữ vậy".

Sáng nay, nhiệt độ ở TP.HCM xuống 17 độ C- Ảnh 2.
Sáng nay, nhiệt độ ở TP.HCM xuống 17 độ C- Ảnh 3.

TP.HCM lạnh kỷ lục trong nhiều năm gần đây

ẢNH: CMH

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Hôm nay là ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa, mức nhiệt này có thể tiếp tục duy trì một vài ngày tới. Sau đó, các đợt không khí lạnh mới tăng cường có thể khiến Nam bộ và TP.HCM tiếp tục lạnh sâu như hiện tại. Vì giai đoạn này đang vào cao điểm mùa đông ở khu vực phía bắc, không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường sâu xuống phía nam và ảnh hưởng đến Nam bộ.

Năm nay có nhiều đợt lạnh sâu như vậy là do ảnh hưởng của La Nina. Gần nhất vào năm 1995, khi La Nina hoạt động mạnh khiến nhiệt độ ở TP.HCM thấp nhất xuống 16 - 17 độ C.

Tin liên quan

Đêm nay, TP.HCM xuống 18 độ C

Đêm nay, TP.HCM xuống 18 độ C

Với mức nhiệt độ thấp nhất chỉ 18 độ C, dự báo đêm nay (8.1), TP.HCM lạnh nhất kể từ đầu mùa lạnh năm nay.

Sáng nay, TP.HCM lạnh 19 độ C

Khám phá thêm chủ đề

nhiệt độ TP.HCM 17 độ C nhiệt độ thấp nhất thời tiết TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận