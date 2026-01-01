Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Thời tiết TP.HCM se lạnh, Đà Lạt còn 9 độ C kéo dài đến khi nào?

Chí Nhân
Chí Nhân
01/01/2026 11:31 GMT+7

Đợt không khí lạnh mới đang về và tiếp tục được bổ sung vào ngày 6 - 7.11, sẽ khuếch tán sâu xuống Nam bộ khiến thời tiết TP.HCM se lạnh; trong khi Đà Lạt 8 - 9 độ C kéo dài nhiều ngày tới.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Trong ngày đầu năm mới 2026, nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông ghi nhận tại Tài Lài là 17,3 độ C và Long Khánh 17,6 độ C; các nơi khác phổ biến từ 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo từ  29,5 - 32 độ C. Còn tại miền Tây, nhiệt độ thấp nhất từ 20,5 - 25,2 độ C, cao nhất từ 29 - 31 độ C. Kiểu thời tiết hiện nay sẽ kéo dài nhiều ngày tới khi đợt không khí lạnh mới lại về và tiếp tục bổ sung vào tuần sau.

Thời tiết TP.HCM se lạnh, Đà Lạt còn 9 độ C kéo dài đến khi nào? - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ 3 ngày đầu năm mới thích hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hiện không khí lạnh đang tiến gần biên giới phía bắc nước ta. Dự báo từ chiều 1.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ, sau đó đến bắc Trung bộ, tây Bắc bộ, trung Trung bộ và một số nơi ở nam Trung bộ.

Không khí lạnh khuếch tán sâu xuống Nam bộ khiến thời tiết khu vực phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, không mưa, sáng sớm trời se lạnh. Thời tiết TP.HCM trong 3 ngày đầu năm mới, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 - 21 độ C; riêng khu vực phía đông bắc thành phố như Hóc Môn, Củ Chi, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu… nhiệt độ thấp nhất 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 32 độ C.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, không khí lạnh đi sâu vào Nam Trung bộ

Ở phía nam, "máy lạnh tự nhiên" Đà Lạt vẫn là nơi có mức nhiệt thấp nhất với 8 - 9 độ C và cao nhất 24 - 25 độ C. Thời tiết phổ biến ngày nắng, trời không mưa và gió nhẹ nên rất phù hợp với các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời và đón bình minh, săn mây vào sáng sớm. 

Các điểm du lịch biển miền Trung như Nha Trang, Phan Thiết nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C và cao nhất 27 - 28 độ C. Tại Nha Trang, trời nhiều mây và có mưa rào, còn Phan Thiết ngày nắng, không có mưa.

Tại Côn Đảo, Phú Quốc thời tiết có ấm hơn đôi chút với nhiệt độ thấp nhất 23 - 24 độ C và cao nhất 28 - 30 độ C; ngày nắng và không mưa.

Khoảng ngày 6 - 7.1, không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục bổ sung xuống phía nam khiến thời tiết toàn khu vực tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, không mưa, nhiệt độ tiếp tục duy trì mức tương đương với những ngày đầu năm. 

Tin liên quan

Thời tiết kỳ nghỉ tết Tây ra sao?

Thời tiết kỳ nghỉ tết Tây ra sao?

Trong kỳ nghỉ tết Tây sắp tới, thời tiết nhiều nơi trên cả nước biến đổi mạnh. Những ngày đầu năm sẽ có đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về gây rét đậm ở các tỉnh phía bắc, trong khi miền Trung mưa diện rộng.

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết TP.HCM Đà Lạt Không khí lạnh nhiệt độ Thời tiết nam bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận