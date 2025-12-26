Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Thời tiết Nam bộ ngày càng bất thường

Chí Nhân
Chí Nhân
26/12/2025 12:00 GMT+7

Thời tiết Nam bộ ngày càng bất thường theo xu hướng chung của quá trình biến đổi khí hậu. Do vậy, công tác dự báo cảnh báo cần tiếp tục đổi mới và phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Ngày 26.12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, năm 2025, thời tiết Nam bộ ghi nhận nhiều diễn biến bất thường.

Thời tiết Nam bộ ngày càng bất thường - Ảnh 1.

Thời tiết Nam bộ diễn biến ngày càng bất thường

ẢNH: CHÍ NHÂN

Nhiệt độ không khí trung bình không đều, như các tháng 1, 5, 6 phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), trong khi đó tháng 2, 3, 4 phổ biến cao hơn so với TBNN. Đáng chú ý, trong tháng 2 nhiều trạm có mức nhiệt cao hơn khá nhiều so với TBNN từ 0,6 - 1 độ C; riêng trạm Vị Thanh (TP.Cần Thơ) cao hơn TBNN tới 2,3 độ C. Còn tại trạm Yaly (Lâm Đồng) từ tháng 2 - 4 cao hơn TBNN từ 1,5 - 1,9 độ C.

Ngày bắt đầu mùa mưa ở Nam bộ không đồng đều khi mùa mưa kết thúc sớm và cũng không đồng đều. Tổng lượng mưa từ tháng 1 - 11 đa phần hụt rất nhiều so với TBNN. 

Đối với vùng hạ lưu sông Cửu Long, mực nước tại các trạm đạt đỉnh triều trên sông Hậu tại Long Xuyên đạt mức 287cm, trên báo động 3 là 37cm, vượt giá trị lịch sử (2011) 6cm; trên trạm rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới 321cm, trên báo động 3 là 21cm.

Ở khu vực miền Đông Nam bộ, trên sông Đồng Nai xuất hiện 3 đợt lũ cao hơn báo động 2 (112,5m) do ảnh hưởng của mưa rất to và xả lũ của các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn.

Thời tiết Nam bộ ngày càng bất thường - Ảnh 2.

Hai cá nhân xuất sắc của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo báo cáo, trong năm 2025, Đài đã thực hiện theo dõi, phát hành các bản tin về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nguy hiểm và phát hành các bản tin trong điều kiện bình thường, số lượng, chất lượng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo độ tin cậy. Đài đã chủ động bám sát theo dõi, ra các bản tin về 15 cơn bão và 6 cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, phát hành kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, các đợt giông sét trên địa bàn các tỉnh Nam bộ.

Về công tác nhiệm vụ năm 2026, Đài sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của Cục Khí tượng thủy văn, rà soát điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của đơn vị phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt chú trọng công tác theo dõi các hiện tượng giông, lốc, gió mạnh trên biển, sạt lở đất tại các khu vực trọng yếu như Lâm Đồng, Đồng Nai... Đồng thời tích cực chuyển đổi số, xây dựng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dự báo, cảnh báo theo hướng hiện đại, tự động, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác dự báo, cảnh báo.

Bà Đặng Thanh Mai, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, phát biểu: Thời tiết, khí hậu của Nam bộ không còn ôn hòa như trước mà ngày càng diễn biến bất thường, ĐBSCL năm nay lũ lớn và triều cường lịch sử. Thêm vào đó, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính khu vực phụ trách của Đài Nam bộ hiện nay bao gồm cả Lâm Đồng vừa qua ảnh hưởng mưa lũ lớn bất thường, sạt lở nghiêm trọng. Nam bộ hiện nay có đủ các loại hình thiên tai, điều này đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ mới trong công tác dự báo cần có độ chính xác cao, đi vào thực chất và thiết thực với nhu cầu của người dân đặc biệt là đẩy mạnh các thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Công tác dự báo, cảnh báo cần phải thay đổi tư duy và cách tiếp cận. Ví dụ, công tác dự báo nguồn nước phải có tính thống nhất theo từng hệ thống sông như sông Cửu Long, sông Đồng Nai…

