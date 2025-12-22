Noel ở TP.HCM có mưa trái mùa, tết Tây lạnh nhiều

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh ở phía bắc về muộn nên Noel ở TP.HCM trời chỉ mát nhưng sang tết Tây lại chuyển lạnh. Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường xuống phía nam nhưng cường độ yếu và lệch đông. Do vậy, trong 24 - 48 giờ tới, thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 24 - 25 độ C, cao nhất lên đến 33 - 34 độ C.

Thời tiết TP.HCM vào dịp Noel dịu mát, có mưa trái mùa ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đặc biệt, trong ngày Noel (24.12), tại TP.HCM xuất hiện đợt mưa trái mùa, mưa có khả năng xuất hiện ở hầu khắp các phường, xã. Do có mây và mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm 2 - 3 độ C, còn 30 - 31 độ C. Mưa có khả năng tiếp tục kéo dài trong ngày 25.12.

Từ đêm 24.12, đợt không khí lạnh mới có cường độ mạnh tăng cường trở lại và ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đến khoảng ngày 26.12 khuếch tán sâu xuống Nam bộ và ảnh hưởng mạnh đến khu vực nam Biển Đông.

Tết Tây lạnh nhiều với mức nhiệt thấp nhất chỉ 20 độ C ẢNH: AN VY

Trên đất liền, tại TP.HCM, khoảng từ ngày 28.12 trời bắt đầu chuyển lạnh và người dân sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi nhiệt độ; mức nhiệt thấp nhất phổ biến 22 độ C và cao nhất khoảng 31 - 32 độ C. Trong 3 ngày cuối năm (từ 29 - 31.12) nhiệt độ giảm thêm 1 - 2 độ C, xuống mức thấp nhất là 20 - 21 độ C, còn nhiệt độ cao nhất 30 - 31 độ C.

Ở các tỉnh miền Đông, nhiệt độ phổ biến có thể thấp hơn TP.HCM từ 1 - 2 độ C; còn các tỉnh miền Tây cao hơn từ 1 - 2 độ C.

Thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày trời se lạnh về đêm và sáng sớm, buổi trưa có nắng mạnh. Sự thay đổi thời tiết liên tục gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nên người dân cần lưu ý.