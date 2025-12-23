Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Mưa trái mùa ở Nam bộ kéo dài đến khi nào?

Chí Nhân
Chí Nhân
23/12/2025 07:02 GMT+7

Trong những ngày gần đây, mưa trái mùa tiếp tục xuất hiện ở TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ. Dự báo trong ngày 24 - 25.12 sẽ có đợt mưa trái mùa nhiều nơi. Vì sao năm nay mưa trái mùa nhiều và kéo dài đến khi nào?

Pha lạnh La Nina yếu tiếp tục duy trì trong 3 tháng đầu năm 2026, do vậy thời tiết Nam bộ có mưa trái mùa kéo dài đến giữa tháng 2.2026 sau đó giảm dần.

Mưa trái mùa ở Nam bộ kéo dài đến khi nào?- Ảnh 1.

Mưa trái mùa ở Nam bộ xảy ra thường xuyên và kéo dài đến giữa tháng 2.2026

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, hiện trong giai đoạn mùa khô nhưng thời tiết chịu sự chi phối của pha lạnh La Nina yếu. Dự báo, La Nina sẽ kéo dài trong 3 tháng đầu năm 2026 và suy yếu dần rồi chuyển sang trạng thái trung tính. Do vậy, mức nhiệt độ bình quân ở khu vực Nam bộ có xu hướng tương đương với trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh tác động nhiều hơn đến thời tiết Nam bộ, nhiều đợt mạnh khiến trời lạnh và se lạnh về đêm và sáng, cần đề phòng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.

Mặc dù mưa có xu hướng giảm dần nhưng cục bộ vẫn có những trận mưa trái mùa. Cần đề phòng giông, lốc, sét có khả năng gây nguy hiểm cho con người và gây thiệt hại tài sản, hoa màu. Trong tháng 1, số ngày mưa có khả năng từ 3 - 8 ngày và tổng lượng mưa có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 10%. Trong tháng 2 và 3, số ngày mưa phổ biến từ 1 - 5 ngày.

Trong 3 tháng tới, hiếm có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tuy nhiên, cần đề phòng gió mùa đông bắc hoạt động mạnh trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, cần đề phòng khả năng xuất hiện nắng nóng ở các tỉnh miền Đông sau đó mở rộng sang các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Tin liên quan

TP.HCM tuần này tiếp tục có mưa trái mùa

TP.HCM tuần này tiếp tục có mưa trái mùa

Trong tuần này, các nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa trái mùa ở các tỉnh thành Nam bộ. Thời tiết tại TP.HCM phổ biến dịu mát vào sáng sớm, cần đề phòng đợt mưa có khả năng xuất hiện trên diện rộng vào ngày 16 - 17.12.

Sáng nay, bầu trời TP.HCM đục ngầu, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

mưa trái mùa mưa trái mùa ở Nam bộ Không khí lạnh La Nina Thời tiết nam bộ Mùa khô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận