Mưa trái mùa ở Nam bộ kéo dài đến khi nào?

Pha lạnh La Nina yếu tiếp tục duy trì trong 3 tháng đầu năm 2026, do vậy thời tiết Nam bộ có mưa trái mùa kéo dài đến giữa tháng 2.2026 sau đó giảm dần.



Mưa trái mùa ở Nam bộ xảy ra thường xuyên và kéo dài đến giữa tháng 2.2026 ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, hiện trong giai đoạn mùa khô nhưng thời tiết chịu sự chi phối của pha lạnh La Nina yếu. Dự báo, La Nina sẽ kéo dài trong 3 tháng đầu năm 2026 và suy yếu dần rồi chuyển sang trạng thái trung tính. Do vậy, mức nhiệt độ bình quân ở khu vực Nam bộ có xu hướng tương đương với trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh tác động nhiều hơn đến thời tiết Nam bộ, nhiều đợt mạnh khiến trời lạnh và se lạnh về đêm và sáng, cần đề phòng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.

Mặc dù mưa có xu hướng giảm dần nhưng cục bộ vẫn có những trận mưa trái mùa. Cần đề phòng giông, lốc, sét có khả năng gây nguy hiểm cho con người và gây thiệt hại tài sản, hoa màu. Trong tháng 1, số ngày mưa có khả năng từ 3 - 8 ngày và tổng lượng mưa có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 10%. Trong tháng 2 và 3, số ngày mưa phổ biến từ 1 - 5 ngày.



Trong 3 tháng tới, hiếm có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tuy nhiên, cần đề phòng gió mùa đông bắc hoạt động mạnh trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, cần đề phòng khả năng xuất hiện nắng nóng ở các tỉnh miền Đông sau đó mở rộng sang các tỉnh miền Tây Nam bộ.