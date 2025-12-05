La Nina duy trì đến 2026, Nam bộ có mưa trái mùa, nắng nóng từ tháng 3

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện tại, điều kiện khí quyển đại dương (hiện tượng ENSO) đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương ở mức âm 0,5 độ C.

Nam bộ có mưa trái mùa đầu năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo, trong khoảng 3 tháng tới, xác suất duy trì trạng thái La Nina có khả năng đạt mức từ 60 - 75% và xác suất ở trạng thái trung tính trong khoảng từ 25 - 40%.

Trong điều kiện La Nina, xu thế nhiệt độ trung bình tháng 12.2025 có xu hướng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc bộ và phía nam các tỉnh Duyên hải nam Trung bộ tháng 12.2025 nhiệt độ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 1.2026, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về lượng mưa, tháng 12.2025, tổng lượng mưa tại các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk phổ biến từ 250 - 580 mm, ở mức cao hơn từ 50 - 150 mm so với trung bình nhiều năm; khu vực Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến từ 15 - 40 mm, riêng Hà Tĩnh tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, thiếu hụt từ 5 - 10 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 1.2026, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, tại khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến từ 15 - 35 mm; Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung bộ tổng lượng mưa từ 50 - 150 mm; tổng lượng mưa tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ từ 5 - 30 mm.

Trong khi đó, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12.2025 - 1.2026; hiện tượng rét đậm ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.2025 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Nửa đầu tháng 12.2025, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung bộ, tập trung từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

2025 là năm bão nhiều nhất lịch sử Việt Nam

Nam bộ mưa trái mùa, nắng nóng xuất hiện đầu tháng 3

Cơ quan khí tượng cho biết, từ tháng 2.2026 - tháng 4.2026, ENSO có khả năng quay trở lại trạng thái trung tính với xác suất 55 - 65%, duy trì trạng thái La Nina với xác suất khoảng từ 25 - 30% và khả năng chuyển sang trạng thái El Nino với xác suất khoảng từ 5 - 20%.

Trong thời kỳ này, thời tiết trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 2 - 3.2026, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa - Huế phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ phổ biến cao hơn từ 10 - 30 mm so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Tháng 4.2026, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, cụ thể: khu vực Bắc bộ tháng 2.2026, tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi cao hơn; tháng 3.2026 phổ biến từ 40 - 70 mm; tháng 4.2026 phổ biến 50 - 100 mm, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 110 mm.

Khu vực Trung bộ tháng 2.2026, tổng lượng mưa từ Thanh Hóa - Huế phổ biến từ 20 - 50 mm; khu vực duyên hải Nam Trung bộ, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm; tháng 3.2026, phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi cao hơn; tháng 4.2026, phổ biến từ 50 - 150 mm.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và khu vực Nam bộ: tháng 2.2026, khu vực cao nguyên Trung bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 10 mm, khu vực Nam bộ phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi cao hơn; tháng 3.2026 phổ biến từ 30 - 70 mm; tháng 4.2026 phổ biến từ 50 - 150 mm.

Về thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng dự báo, ở Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3.2026 ở miền Đông Nam bộ; sau đó từ cuối tháng 3, đầu tháng 4.2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang miền Tây Nam bộ (tương đương với trung bình nhiều năm). Khu vực Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa - Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4.2026.

Ngoài ra, trong các tháng đầu năm 2026, tại Nam bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Từ khoảng cuối tháng 2.2026 đến tháng 3.2025, Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn.