Kinh tế Kinh tế xanh

Cảnh báo mưa lớn cộng triều cường cao gây ngập ở TP.HCM và Nam bộ

Chí Nhân
Chí Nhân
08/10/2025 17:40 GMT+7

Mây giông đang phát triển mạnh ở khu vực TP.HCM và Nam bộ, có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kết hợp triều cường cao gây ngập nhiều nơi.

Chiều nay, mây giông phát triển mạnh và mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở khu vực trung tâm TP.HCM. Bên cạnh đó, một số khu vực ở ĐBSCL cũng có khả năng ngập do mưa lớn kết hợp triều cường cao.

Cảnh báo mưa lớn cộng triều cường cao gây ngập ở TP.HCM và Nam bộ - Ảnh 1.

Mây giông đang phát triển mạnh trên khu vực TP.HCM và Nam bộ có khả năng gây mưa lớn kéo dài trong chiều và tối nay

NGUỒN: HYMETMET

Nguyên nhân gây mưa do rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ và nam Trung bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên khu vực nam Biển Đông. Vùng hội tụ gió này có xu hướng dịch chuyển dần về phía đất liền các tỉnh Nam bộ.

Theo ảnh vệ tinh, đầu giờ chiều hôm nay mây giông phát triển trên diện rộng ở khu vực Nam bộ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) dự báo: Chiều tối và đêm nay (8.10), khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60 mm trong 3 giờ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo mưa lớn cộng triều cường cao gây ngập ở TP.HCM và Nam bộ - Ảnh 2.

TP.HCM mưa lớn có thể kéo dài trong một vài ngày tới cộng với triều cường cao gây ngập một số nơi

ẢNH: CHÍ NHÂN

TP.HCM và các tỉnh thành ĐBSCL như Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp có nguy cơ ngập nặng do mưa lớn kết hợp triều cường cao.

Do rãnh áp thấp nối với vùng hội tụ gió nên khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, và sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

