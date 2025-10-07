Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM và loạt tỉnh miền Tây có thể ngập do triều cường cao cộng mưa lớn

Chí Nhân
Chí Nhân
07/10/2025 14:47 GMT+7

TP.HCM và các tỉnh thành miền Tây đối mặt với triều cường cao vượt báo động 3 kết hợp mưa lớn. Nguy cơ ngập có khả năng xuất hiện từ chiều tối nay kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

Các tỉnh Nam bộ đang trong đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch, khả năng vượt báo động 3 ở nhiều trạm. Đặc biệt, tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành miền Tây có nguy cơ đối mặt mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập ở các vùng trũng thấp ven sông.

TP.HCM và loạt tỉnh miền Tây có nguy cơ ngập do triều cường cao và mưa lớn - Ảnh 1.

Từ chiều tối nay, TP.HCM và nhiều tỉnh thành miền Tây có thể ngập nặng

ẢNH: PHẠM HỮU

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Sáng nay 7.10, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè ở TP.HCM xấp xỉ báo động 2. Trong 2 - 3 ngày tới, tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn nước tiếp tục lên nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày trong đợt này có thể xuất hiện vào ngày 8 - 9.10 (tức 17 - 18 tháng tám âm lịch).

Tại trạm Phú An và Nhà Bè khả năng đạt ở mức từ 1,6 - 1,65m xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,05 m. Thời gian xuất hiện từ 5 - 7 giờ và từ 17 - 19. Tại trạm Thủ Dầu Một đạt mức 1,75 - 1,8 m (trên báo động 3 từ 0,15 - 0,20 m). Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Tại khu vực ĐBSCL, nhiều địa phương cũng đối mặt nguy cơ ngập nặng vì triều cường cao kết hợp mưa lớn, thêm vào đó là lũ thượng nguồn đổ về. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 8 - 10.10. Tuy đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,9 m, dưới báo động báo động 2 là 0,1m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,4m, dưới báo động 2 là 0,1m nhưng tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long phổ biến lên mức từ báo động 2 - 3, có nơi vượt báo động 3 từ 0,1 - 0,3 m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

Khám phá thêm chủ đề

