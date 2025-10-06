Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh

Khoảng 19 giờ, ở khu vực trung tâm TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh và kéo dài kèm theo sấm sét lớn. Trận mưa lớn xuất hiện sau một ngày nắng nóng khá gay gắt khiến nhiều người đang vui tết Trung thu bất ngờ. Một số khu vực bị cúp điện vì mưa giông cực mạnh.



Trên đường Lý Thường Kiệt đoạn gần 3/2 (phường Diên Hồng) một nhánh cây bị gãy vì giông mạnh ẢNH: CHÍ NHÂN

Mưa trắng trời kèm theo giông mạnh

Mưa giông cực mạnh trên địa bàn TP.HCM trong đêm Trung thu

Nhánh cây gãy chắn ngang một phần đường Lý Thường Kiệt

Nhiều phương tiện giao thông bất ngờ khu mưa lớn

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc Trung bộ nối với vùng áp thấp ở ngoài khơi phía đông Philippines. Nó kết hợp gió mùa tây nam có cường độ còn tương đối mạnh. Thêm vào đó, ở trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn tây và hoạt động mạnh khiến cho 2 ngày qua ở TP.HCM và Nam bộ nắng nóng khá gay gắt. Nắng nóng khiến nước bốc hơi nhiều gặp dải hội tụ và gió tây nam tạo thành các ổ mây giông. Ổ mây này xuất hiện trên khu vực TP.HCM và các vùng lân cận, gây mưa giông, sấm sét mạnh vào đêm nay.

Mưa lớn bất ngờ ập xuống trong đêm Trung thu

Mưa trắng trời kèm theo giông mạnh và sấm sét lớn

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ lúc 19 giờ 30 cũng phát đi bản tin cảnh báo mưa giông mạnh trên địa bàn TP.HCM: Lượng mưa phổ biến từ 10 - 50 mm, có nơi trên 60 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.