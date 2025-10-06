Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh

Chí Nhân
Chí Nhân
06/10/2025 20:19 GMT+7

Tại TP.HCM, trong đêm Trung thu bất ngờ xuất một trận mưa giông rất mạnh sau một ngày nắng nóng gay gắt.

Khoảng 19 giờ, ở khu vực trung tâm TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh và kéo dài kèm theo sấm sét lớn. Trận mưa lớn xuất hiện sau một ngày nắng nóng khá gay gắt khiến nhiều người đang vui tết Trung thu bất ngờ. Một số khu vực bị cúp điện vì mưa giông cực mạnh.

Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh - Ảnh 1.

Trên đường Lý Thường Kiệt đoạn gần 3/2 (phường Diên Hồng) một nhánh cây bị gãy vì giông mạnh

ẢNH: CHÍ NHÂN

Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh - Ảnh 2.

Mưa trắng trời kèm theo giông mạnh

Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh - Ảnh 3.

Mưa giông cực mạnh trên địa bàn TP.HCM trong đêm Trung thu

Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh - Ảnh 4.

Nhánh cây gãy chắn ngang một phần đường Lý Thường Kiệt

Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh - Ảnh 5.

Nhiều phương tiện giao thông bất ngờ khu mưa lớn

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc Trung bộ nối với vùng áp thấp ở ngoài khơi phía đông Philippines. Nó kết hợp gió mùa tây nam có cường độ còn tương đối mạnh. Thêm vào đó, ở trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn tây và hoạt động mạnh khiến cho 2 ngày qua ở TP.HCM và Nam bộ nắng nóng khá gay gắt. Nắng nóng khiến nước bốc hơi nhiều gặp dải hội tụ và gió tây nam tạo thành các ổ mây giông. Ổ mây này xuất hiện trên khu vực TP.HCM và các vùng lân cận, gây mưa giông, sấm sét mạnh vào đêm nay.

Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh - Ảnh 6.

Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh - Ảnh 7.

Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh - Ảnh 8.

Mưa lớn bất ngờ ập xuống trong đêm Trung thu

Đêm Trung thu, TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa giông rất mạnh - Ảnh 9.

Mưa trắng trời kèm theo giông mạnh và sấm sét lớn

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ lúc 19 giờ 30 cũng phát đi bản tin cảnh báo mưa giông mạnh trên địa bàn TP.HCM: Lượng mưa phổ biến từ 10 - 50 mm, có nơi trên 60 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Tin liên quan

Đêm qua có đến 3 trận động đất mạnh trên 4 độ Richter, có bất thường?

Đêm qua có đến 3 trận động đất mạnh trên 4 độ Richter, có bất thường?

Trong đêm qua, ghi nhận đến 3 trận động đất có cường độ trên 4 độ Richter bên cạnh đó là 4 trận động đất cường độ trên 3 độ và hàng loạt trận động đất nhẹ khác, chuyên gia nói gì?

Bão Bualoi khiến lũ ĐBSCL đạt đỉnh năm 2025

Bão Bualoi lao nhanh vào Biển Đông, TP.HCM chủ động ứng phó

Khám phá thêm chủ đề

Mưa giông đêm Trung thu TP.HCM TP.HCM mưa giông bất ngờ đêm trung thu mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận