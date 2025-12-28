Thời tiết kỳ nghỉ tết Tây ra sao?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong kỳ nghỉ tết Tây, thời tiết Bắc bộ chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn một từ ngày 31.12.2025 và 1.1.2026 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23 -26 °C, có nơi trên 26 °C; thấp nhất 17 - 20 °C, vùng núi có nơi dưới 16 °C.



Đợt không khí lạnh cường độ mạnh chi phối thời tiết cả nước trong những ngày đầu năm mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Giai đoạn 2 từ đêm 1 - 4.1 có mưa vài nơi; riêng đồng bằng và ven biển đêm 1 - 2.1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 °C; thấp nhất 16 - 19 °C, vùng núi có nơi dưới 16 °C.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế, ngày 31.12 và 1.1.2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 °C, thấp nhất 17 - 20 °C.

Từ đêm 1 - 4.1, phía nam có mưa và mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 - 23 °C, thấp nhất 17- 20 °C.

Khu vực duyên hải nam Trung bộ, trong ngày 31.12 và 1.1, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Tây nguyên, từ 31.12.2025 - 4.1.2026, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 °C, có nơi trên 28°C; thấp nhất 15 - 18 °C, có nơi dưới 15 °C.

Thời tiết Nam bộ, từ 31.12.2025 - 4.1.2026, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 °C; thấp nhất miền Đông 20 - 23 °C, miền Tây 23 - 25 °C.