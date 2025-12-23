Người dân TP.HCM vui tết tây, đón tết ta cùng nông sản Ocop

Theo Ban tổ chức, trong những ngày cuối năm 2025 sẽ có 2 chương trình xúc tiến thương mại các mặt hàng Ocop gồm: "Ocop đặc sản vùng miền và ẩm thực" sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28.12 và chương trình thứ 2 là "Sắc hương Ocop và tết cổ truyền dân tộc", diễn ra từ 29 - 31.12, tại 122 Phùng Khắc Hoan, phường Tân Định, TP.HCM.



Nhiều nông sản đạt chứng nhận Ocop sẽ tham gia chuỗi sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tại TP.HCM ẢNH: C.N

Chuỗi sự kiện thu hút 200 gian hàng trưng bày đến từ các vùng miền trên cả nước như chè, cà phê, hạt điều, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, dược liệu, các loại nông thủy sản và thực phẩm chế biến, tổ yến, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm làm đẹp, đặc sản và ẩm thực tết cổ truyền xưa và nay, các gian hàng kết nối của các đơn vị thương mại, bán hàng trực tuyến để mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng mới, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy doanh số.

Đồng thời giới thiệu và quảng bá các đặc sản vùng miền, sản phẩm Ocop tiêu biểu gắn với câu chuyện văn hóa, ẩm thực truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị kinh tế, văn hóa của nông sản Việt. Tôn vinh những giá trị sáng tạo và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Ông Lê Viết Bình, Phó chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phụ trách phía nam khẳng định: Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn từ nông thủy sản, đặc sản vùng miền, làng nghề truyền thống và bản sắc văn hóa, thể hiện qua các sản phẩm Ocop chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế. Chương trình nhằm tạo không gian kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể Ocop với người tiêu dùng, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, mở rộng thị trường, đặc biệt trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.