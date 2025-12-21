Giá cà phê bất ngờ quay đầu tăng, vì sao?

Giá cà phê Tây nguyên bất ngờ quay đầu tăng 1.000 đồng, nhiều địa phương đạt 90.000 đồng/kg sau nhiều ngày giảm mạnh liên tiếp. Thị trường thế giới ngừng rơi, cà phê robusta kỳ hạn tháng 3.2026 là 3.669 USD/tấn, nhưng cà phê arabica vẫn giảm thêm 100 USD/tấn, còn 7.510 USD/tấn.

Theo USDA, tồn kho cà phê thế giới giảm năm thứ 5 liên tiếp, chỉ khoảng 1.200 tấn. Đây được xem là yếu tố khiến giá cà phê quay đầu tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo một số chuyên gia và doanh nghiệp, diễn biến mới của thị trường cho thấy, các nhà đầu tư bắt đầu mua vào khi giá cà phê chạm đáy. Riêng cà phê nội địa tăng nhanh hơn vì nông dân vẫn "ôm hàng" chưa bán ra vì kỳ vọng giá sẽ tăng cao trở lại.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, dù sản lượng cao kỷ lục nhưng nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu đạt mức chưa từng có khiến giá vẫn duy trì mức cao.

Sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025 - 2026 tăng 210.000 tấn, tương đương 2%, lên mức kỷ lục 10,7 triệu tấn. Con số này nhờ sản lượng của Việt Nam phục hồi và sản lượng ở Indonesia và Ethiopia cao kỷ lục.

Cùng với xu hướng cung tăng, lượng tiêu thụ toàn cầu tiếp tục tăng lên mức lịch sử là 10,4 triệu tấn, tương đương mức tăng 1,3%. Do vậy, lượng tồn kho cuối kỳ giảm năm thứ 5 liên tiếp khi xuống chỉ còn 1.200 tấn. Nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng mạnh ở khắp thế giới, đặc biệt tại châu Âu và Mỹ. Cụ thể, châu Âu tăng thêm tới 48.000 tấn và đạt mức gần 2,8 triệu tấn; còn Mỹ tăng thêm 36.000 tấn lên 1,4 triệu tấn. Đây là yếu tố sẽ tiếp tục giữ cho giá cà phê duy trì mức cao.

Trong khi đó, dự báo sản lượng của Brazil trong niên vụ tiếp theo giảm khoảng 1.200 tấn còn, khoảng 3,8 triệu tấn do hạn hán và nhiệt độ cao ở Minas Gerais và Sao Paulo ảnh hưởng xấu đến quá trình ra hoa cũng như đậu quả.

Với những thông tin từ USDA, nhiều người cho rằng thị trường thế giới sẽ khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần tới.