Dự báo 'cơn sốt' giá cà phê tiếp tục hạ nhiệt, vì sao?

Với 405 phiếu thuận, 242 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua đề xuất hoãn áp dụng Quy định chống phá rừng của EU (EUDR) thêm 12 tháng. "Thông tin này khiến cơn sốt giá cà phê kéo dài 2 năm rưỡi qua tiếp tục hạ nhiệt", ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết.



Châu Âu hoãn áp dụng EUDR thêm 1 năm, dự báo giá cà phê tiếp tục giảm trong ngắn hạn ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cũng theo Chủ tịch VICOFA, sau khi Hội đồng châu Âu (EC) và Nghị viện (EP) thông qua, trong vài ngày tới sẽ có thông báo chính thức của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, đó chỉ còn là thủ tục, về cơ bản đến thời điểm này có thể khẳng định EUDR sẽ được hoãn thêm 1 năm. Quy định chống phá rừng của EU sẽ có hiệu lực từ ngày 30.12.2025 đối với các doanh nghiệp và thương nhân lớn. Các cá nhân và doanh nghiệp tư nhân có dưới 50 nhân viên và doanh thu hàng năm liên quan đến các sản phẩm liên quan dưới 10 triệu euro sẽ bắt đầu thực thi từ ngày 30.6.2027. Bên cạnh đó, các vấn đề về thủ tục cũng được nới lỏng và đơn giản hóa.

Theo ông Nam Hải, thông tin này sẽ góp phần làm giá cà phê tiếp tục hạ nhiệt. Bên cạnh đó, thời gian qua, giá cà phê giảm do Mỹ bỏ áp thuế nhập khẩu và vụ thu hoạch cà phê Việt Nam đạt sản lượng cao cùng với thời tiết ở Brazil thuận lợi cho niên vụ mới. "Khả năng trong ngắn hạn, giá cà phê tiếp tục giảm nhưng mức giảm không quá sâu vì cơ bản nguồn cung cà phê toàn cầu có phục hồi nhưng vẫn thấp hơn cầu. Do vậy, nhu cầu mua vào sẽ xuất hiện trở lại khi thị trường đạt được mức giá tốt. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ cà phê ở tất cả các thị trường đều có xu hướng tăng chính là yếu tố tích cực giúp giá cà phê không giảm quá sâu", người đứng đầu VICOFA lạc quan.

Sáng nay (19.12), giá cà phê tại Tây nguyên tiếp tục thủng đáy khi giảm thêm 500 đồng xuống 88.000 - 89.000 đồng/kg - mức thấp nhất trong gần một năm qua. Nguyên nhân do đêm qua, giá cà phê robusta trên sàn London giảm phiên thứ 6 liên tiếp với tổng số đến trên 460 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2026 chỉ còn 3.677 USD.

Tương tự, giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3.2026 cũng giảm 50 USD/tấn, còn 7.610 USD/tấn.

Theo một số doanh nghiệp, dù có thông tin EP đồng ý hoãn EUDR thêm 12 tháng nhưng mức giảm phiên giao dịch đêm qua khá ít, chỉ có 28 USD/tấn. Điều này cho thấy mức giá hiện tại là khá lý tưởng với các nhà nhập khẩu và họ chuẩn bị mua vào trở lại.

Một số đại lý cà phê ở Tây nguyên cho biết, giá giảm liên tục khiến chủ vườn "bắt đầu run". Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa muốn bán vì kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại vào đầu năm tới. Trong khi đó, các doanh nghiệp địa phương đã tranh thủ "cắt lỗ" để thu hồi vốn, chuẩn bị tiền để thu hàng mới khi giá tiếp tục giảm.