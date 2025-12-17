Giá cà phê tiếp tục lao dốc vì lo EUDR tiếp tục hoãn

Bên cạnh chính sách thuế của Mỹ và cà phê Việt Nam vào vụ thu hoạch rộ, giá cà phê lao dốc thời gian qua còn do lo ngại châu Âu sẽ tiếp tục trì hoãn áp dụng Quy định chống phá rừng (EUDR).

Giá cà phê lao dốc vì khả năng EUDR tiếp tục hoãn áp dụng thêm 12 tháng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo lịch làm việc của Nghị viện châu Âu (EP), trong ngày hôm nay 17.12 sẽ bỏ phiếu về việc thực hiện EUDR. Đề xuất mới của Hội đồng châu Âu (EC) sẽ tiếp tục hoãn thực thi EUDR thêm 12 tháng với tất cả các doanh nghiệp. Theo đó, các nhà sản xuất và thương nhân lớn sẽ phải áp dụng quy định này từ ngày 30.12.2026; trong khi các nhà sản xuất nhỏ, cá nhân và doanh nghiệp tư nhân (có dưới 50 nhân viên và doanh thu hàng năm dưới 10 triệu euro) sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 30.6.2027.

Phản ứng với đề xuất trên, thị trường cà phê thế giới liên tục giảm trong 2 phiên giao dịch tuần này. Với mặt hàng cà phê robusta trên sàn London (Anh), kỳ hạn giao tháng 1.2026 giảm tổng cộng gần 200 USD xuống còn 3.935 USD, mức thấp nhất trong khoảng 5 tháng qua.

Tương tự, giá cà phê arabica trên sàn New York (Mỹ) kỳ hạn giao tháng 3.2026 giảm tổng cộng đến 280 USD/tấn, còn 7.760 USD/tấn.

Chỉ trong 3 ngày qua, giá cà phê Tây nguyên giảm tổng cộng khoảng 5.500 đồng xuống còn 93.000 đồng/kg.

Nếu đề xuất trì hoãn áp dụng EUDR được thông qua, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục lao dốc. Một số doanh nghiệp và chuyên gia dự báo giá cà phê robusta trên thế giới có thể giảm đến mức 3.500 USD/tấn và cà phê nội địa mất mốc 90.000 đồng/kg.

EUDR được Nghị viện châu Âu thông qua vào ngày 19.4.2023. Cuối năm 2024, EC đã hoãn quy áp dụng quy định này trong 12 tháng, nếu tiếp tục trì hoãn thì đây sẽ là lần thứ 2. Quy định này nhằm mục đích chống lại biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học bằng cách ngăn chặn nạn phá rừng liên quan đến việc tiêu thụ ca cao, cà phê, dầu cọ, đậu nành, gỗ, cao su và các sản phẩm từ gia súc của EU.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) ước tính có khoảng 420 triệu ha rừng đã bị mất do nạn phá rừng trong giai đoạn từ năm 1990 - 2020, để chuyển sang đất sản xuất. Có khoảng 10% sản phẩm làm ra được đưa vào châu Âu tiêu thụ; đặc biệt là dầu cọ và đậu nành chiếm hơn hai phần ba trong số này.