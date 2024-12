Nghị viện EU đồng ý hoãn EUDR, giá cà phê biến động trái chiều

Ngày 17.12, Nghị viện châu Âu đã công bố văn bản đồng ý với đề xuất từ Hội đồng châu Âu về việc trì hoãn áp dụng quy định chống phá rừng (EUDR) thêm 12 tháng. Nghị viện cũng yêu cầu Ủy ban châu Âu cam kết đảm bảo cả hệ thống thông tin dành cho các cơ quan quản lý và thương nhân phải sẵn sàng hoạt động hiệu quả chậm nhất là vào ngày 30.6.2025. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu phải đề xuất phân loại rủi ro của các quốc gia và khu vực về việc tuân thủ quy định.



Giá cà phê biến động trái chiều trong ngày Nghị viện châu Âu thông qua việc hoãn áp dụng UEDR trong 12 tháng ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Việc Nghị viện châu Âu thông qua đề xuất hoãn EUDR được xem là khâu thủ tục cuối cùng, văn bản chính thức sẽ được Hội đồng châu Âu công bố trong vài ngày tới.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ước tính: Từ năm 1990 - 2020 có 420 triệu ha rừng đã bị mất do nạn phá rừng. Phần diện tích này sau đó được dùng để sản xuất bất hợp pháp nhiều mặt hàng trong đó hơn 2/3 là dầu cọ và đậu nành; thị trường EU tiêu thụ khoảng 10% sản lượng các mặt hàng được sản xuất từ đất rừng bị khai thác bất hợp pháp toàn cầu. Chính vì vậy, Nghị viện châu Âu thông qua EUDR vào ngày 19.4.2023, nhằm mục đích chống lại biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học bằng cách ngăn chặn nạn phá rừng liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm từ gia súc, ca cao, cà phê, dầu cọ, đậu nành, gỗ, cao su, than củi và giấy in của EU.



Trên các sàn giao dịch đêm qua, giá cà phê robusta ở London, kỳ hạn tháng 1.2025 giảm 65 USD xuống còn 5.151 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3.2025 giảm 29 USD xuống 5.139 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 giảm 18 USD còn 5.085 USD/tấn.



Giá cà phê arabica trên sàn New York xoay chiều tăng, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 169,4 USD lên mức 7.315 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 121 USD đạt mức 7.201 USD/tấn, kỳ hạn tháng 7.2025 tăng 82,5 USD lên 7.055 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil, kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 6,6 USD lên 9.170 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5.2025 tăng 160,6 USD đạt mức 8.994 USD/tấn, kỳ hạn tháng 7.2025 tăng 108,9 USD lên 8.796 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên giảm bình quân khoảng 1.200 đồng/kg, tại Đắk Lắk 123.500 đồng/kg, Đắk Nông 123.300 đồng/kg, Gia Lai 123.000 đồng/kg, Kon Tum 122.800 và Lâm Đồng 122.500 đồng/kg.